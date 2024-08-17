https://sarabic.ae/20240817/مي-28-وكا-52-مروحيتان-روسيتان-بقدرات-خارقة-1091854608.html

"مي-28" و"كا-52".. مروحيتان روسيتان بقدرات خارقة

"مي-28" و"كا-52".. مروحيتان روسيتان بقدرات خارقة

سبوتنيك عربي

تطور روسيا أنواعا مختلفة من المروحيات العسكرية التي جعلتها في المرتبة الثانية عالميا في هذا السلاح الذي يضم أكثر من 1500 مروحية. 17.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-17T20:40+0000

2024-08-17T20:40+0000

2024-08-17T20:40+0000

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ويستخدم الجيش الروسي العديد من المروحيات في العملية العسكرية الروسية الخاصة لتحرير سكان دونباس، ومنها "مي-28" و"كا-52"، اللتان تمتلكان قدرات خارقة تجعل كل منهما سلاحا فريدا مقارنة بالأنواع المشابهة لدى الجيوش الغربية.واليوم السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم "كا-52" هاجمت آليات عسكرية مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، كما نشرت مشاهد لقيام طاقم مروحية "مي-28" بشن ضربات مباشرة على القوى البشرية، والمعدات العسكرية الأوكرانية بوساطة صواريخ غير موجهة.ويسلط ذلك الضوء على القدرات القتالية الفريدة للمروحيتين، اللتين تمتلك القدرة على تنفيذ قائمة متنوعة من المهام العسكرية.مروحيات "كا - 52"تمثل "كا-52" الجيل التالي من المروحيات الهجومية وتم تصميمها لمهام الاستطلاع والمهام القتالية، ويمكنها دعم القوات البرية في عمليات الإنزال ومرافقة التشكيلات البرية، وتنفيذ قائمة متنوعة من المهام العسكرية التي تشمل قصف تشكيلات القوات البرية والمروحيات والدبابات المعادية والأهداف الأرضية المدرعة وغير المدرعة.وتستطيع "كا-52" العمل في جميع الأجواء لأنها مجهزة بأحدث تقنيات الطيران ويتكون طاقمها من فردين ويمكن قيادتها بطيار واحد.وتمتلك "كا-52" مجموعة متنوعة من الأسلحة بحمولة تصل إلى ألفي كيلوغراما، ويضم تسليحها مدفعا رشاشا عيار 30 ملم ومنظومة صواريخ "ستريليتس" وصواريخ "أتاكا" و"فايخر 1" الموجهة وصواريخ "إس 8" غير الموجهة.ويمكن لـ"كا-52" التحليق على ارتفاع 5500 متر، وتصل سرعتها القصوى لـ300 كلم/ ساعة ويقدر مداها بـ1100 كلم.مروحية "مي-28"تمثل "مي-28" جيلا جديدا من المروحيات الهجومية التي يمكنها العمل في جميع الظروف الجوية وأداء مجموعة واسعة من المهام، تشمل تدمير المركبات المدرعة، وضرب الأهداف الجوية المنخفضة القليلة السرعة، والاستطلاع الجوي، كما يمكنها تحديد الهدف للمروحيات والطائرات الأخرى.وتشير تقارير إلى أن النسخة المطورة من المروحية تمتلك قدرات هجومية مثل المقاتلات الحربية مما يمكنها من النيل من مقاتلات العدو ومركباته المسيرة والصواريخ المجنحة، كما أن تجهيز النسخة المطورة بصواريخ "آر - 74 إم" يمكّنها من إسقاط أي هدف جوي حتى مقاتلات الجيل الخامس.القدرات الخارقة للمقاتلة الروسية المخيفة تمكّنها من إسقاط مقاتلات أمريكية خارقة مثل "إف - 22" و"إف - 35"، ومروحيات "إيه إتش - 64" الهجومية الأمريكية، وهو ما يردع واشنطن ويحول دون تفكيرها في استخدام المروحيات ضد الدبابات الروسية في أي مواجهة مستقبلية قد تحدث بين البلدين.

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https://sarabic.ae/20240817/مشاهد-لـمي-28-أثناء-شنها-ضربات-مباشرة-على-قوات-كييف-في-مناطق-كورسك-الحدودية-فيديو---1091849072.html

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن