صاروخ روسي خارق تستخدمه مروحية "كا - 52" ضد القوات الأوكرانية
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تستخدم الطائرات الحربية أنواع مختلفة من الصواريخ المخصصة لضرب أهداف أرضية ويشمل ذلك صواريخ موجهة عالية الدقة وصواريخ غير موجهة توفر قوة تدميرية عالية بتكلفة أقل.
وإضافة إلى الصواريخ الخارقة عالية الدقة التي تطورها روسيا لتدمير الأهداف بالغة الأهمية، فإنها تطور صواريخ غير موجهة مثل "إس - 8"، التي استخدمتها مروحية "كا - 52" الروسية لتدمير عتاد القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ظهر في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية.
ويوجد نسختان من الصاروخ هما "إس - 8 كوم" و"إس - 8 بي إم"، وهناك بعض الاختلافات في التصميم بينهما وفقا لنوع الرأس الحربي الذي يشمل رأسا حربيا حراريا أو خارقا للتحصينات الخرسانية أو مضادا للرادارات أو مخصصا لتكوين السحب الدخانية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
"إس - 8 كوم"
مدى الإطلاق: يتراوح بين 1300 متر و4 آلاف متر.
السرعة: 600 متر في الثانية.
وزن الصاروخ: 11.2 كلغ.
وزن الرأس الحربي: 3.6 كلغ.
وزن الشحنة المتفجرة: 900 غرام.
قطر الصاروخ: 80 ملم.
الطول: 154.2 سم.
"إس - 8 بي إم"
العيار: 80 ملم.
طول الصاروخ: 154 سم.
وزن الصاروخ: 15.2 كغم.
وزن الرأس الحربي: 600 غرام.
قوة اختراق التحصينات الخرسانية: 80 سم.
المدى: 1200 إلى 2200 متر.
ويمكن استخدام الصاروخ في درجات حرارة تتراوح بين (- 60 إلى + 60 درجة)، ضد الأهداف المدرعة والمركبات خفيفة التدريع كما يمكن استخدامه ضد قوات المشاة.
© Sputnik"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
© Sputnik