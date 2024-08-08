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الجيش الروسي يسقط طائرة من طراز "ميغ 29" و80 مسيرة أوكرانية
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240808/صاروخ-روسي-خارق-تستخدمه-مروحية-كا---52-ضد-القوات-الأوكرانية-1091536628.html
صاروخ روسي خارق تستخدمه مروحية "كا - 52" ضد القوات الأوكرانية
صاروخ روسي خارق تستخدمه مروحية "كا - 52" ضد القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
تستخدم الطائرات الحربية أنواع مختلفة من الصواريخ المخصصة لضرب أهداف أرضية ويشمل ذلك صواريخ موجهة عالية الدقة وصواريخ غير موجهة توفر قوة تدميرية عالية بتكلفة... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T10:23+0000
2024-08-08T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وإضافة إلى الصواريخ الخارقة عالية الدقة التي تطورها روسيا لتدمير الأهداف بالغة الأهمية، فإنها تطور صواريخ غير موجهة مثل "إس - 8"، التي استخدمتها مروحية "كا - 52" الروسية لتدمير عتاد القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ظهر في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية.ويوجد نسختان من الصاروخ هما "إس - 8 كوم" و"إس - 8 بي إم"، وهناك بعض الاختلافات في التصميم بينهما وفقا لنوع الرأس الحربي الذي يشمل رأسا حربيا حراريا أو خارقا للتحصينات الخرسانية أو مضادا للرادارات أو مخصصا لتكوين السحب الدخانية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي."إس - 8 كوم""إس - 8 بي إم"ويمكن استخدام الصاروخ في درجات حرارة تتراوح بين (- 60 إلى + 60 درجة)، ضد الأهداف المدرعة والمركبات خفيفة التدريع كما يمكن استخدامه ضد قوات المشاة.
https://sarabic.ae/20240807/كا-52-تستهدف-قوات-ومعدات-كييف-بصواريخ-إس-8-عند-حدود-مقاطعة-كورسك-1091523722.html
https://sarabic.ae/20231026/صاروخ-جو--أرض-ينطلق-من-مقاتلة-سو--34-الروسية-نحو-معقل-أوكراني-فيديو-1082487662.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

صاروخ روسي خارق تستخدمه مروحية "كا - 52" ضد القوات الأوكرانية

10:23 GMT 08.08.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ (جو - أرض) روسي طراز "كيه إتش - 31"
صاروخ (جو - أرض) روسي طراز كيه إتش - 31 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© Sputnik
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الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تستخدم الطائرات الحربية أنواع مختلفة من الصواريخ المخصصة لضرب أهداف أرضية ويشمل ذلك صواريخ موجهة عالية الدقة وصواريخ غير موجهة توفر قوة تدميرية عالية بتكلفة أقل.
وإضافة إلى الصواريخ الخارقة عالية الدقة التي تطورها روسيا لتدمير الأهداف بالغة الأهمية، فإنها تطور صواريخ غير موجهة مثل "إس - 8"، التي استخدمتها مروحية "كا - 52" الروسية لتدمير عتاد القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ظهر في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية.
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المروحية الهجومية كا - 52 (ألغاتور) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كا-52" تستهدف قوات ومعدات كييف بصواريخ "إس-8" عند حدود مقاطعة كورسك... فيديو
أمس, 18:50 GMT
ويوجد نسختان من الصاروخ هما "إس - 8 كوم" و"إس - 8 بي إم"، وهناك بعض الاختلافات في التصميم بينهما وفقا لنوع الرأس الحربي الذي يشمل رأسا حربيا حراريا أو خارقا للتحصينات الخرسانية أو مضادا للرادارات أو مخصصا لتكوين السحب الدخانية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

"إس - 8 كوم"

مدى الإطلاق: يتراوح بين 1300 متر و4 آلاف متر.
السرعة: 600 متر في الثانية.
وزن الصاروخ: 11.2 كلغ.
وزن الرأس الحربي: 3.6 كلغ.
وزن الشحنة المتفجرة: 900 غرام.
قطر الصاروخ: 80 ملم.
الطول: 154.2 سم.
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ جو- أرض ينطلق من مقاتلة "سو- 34" الروسية نحو معقل أوكراني... فيديو
26 أكتوبر 2023, 14:26 GMT

"إس - 8 بي إم"

العيار: 80 ملم.
طول الصاروخ: 154 سم.
وزن الصاروخ: 15.2 كغم.
وزن الرأس الحربي: 600 غرام.
قوة اختراق التحصينات الخرسانية: 80 سم.
المدى: 1200 إلى 2200 متر.
ويمكن استخدام الصاروخ في درجات حرارة تتراوح بين (- 60 إلى + 60 درجة)، ضد الأهداف المدرعة والمركبات خفيفة التدريع كما يمكن استخدامه ضد قوات المشاة.
© Sputnik"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
آر في في - إم دي.. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
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