https://sarabic.ae/20240826/القوات-الروسية-تشن-ضربة-صاروخية-على-منشآت-البنية-التحتية-للطاقة--عاجل-1092100156.html

القوات الروسية تشن ضربة صاروخية مكثفة على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

القوات الروسية تشن ضربة صاروخية مكثفة على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي شن هجومًا واسع النطاق على منشآت البنية التحتية للطاقة التي ضمنت تشغيل المجمع الصناعي العسكري... 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T09:06+0000

2024-08-26T09:06+0000

2024-08-26T09:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "هذا الصباح، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وهاجمت طائرات دون طيار مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي ضمنت تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم ضرب جميع الأهداف المحددة.وبحسب الدفاع: "واصلت قوات "المركز" تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرغينسك وتاراسوفكا وزورافكا وفوزدفيزينكا ونوفوغيلنوي وياسنوبرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان: "قامت وحدات من مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع التكتيكي، واستهجفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة في مناطق سينكوفكا، بتروبافلوفكا، تابايفكا في مقاطعة خاركوف، ستيلماخوفكا، ماكيفكا، نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي". وأشار إلى أنه "تم صد 4 هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 480 عسكريا ودبابة ومركبة قتالية مدرعة و10 مركبات، وعدد من المدافع الميدانية. وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية وثلاث محطات راديو إلكترونية ومحطة مضادة للبطاريات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240826/مي-28-تدمر-القوات-الأوكرانية-على-حدود-مقاطعة-كروسك-ليلا-فيديو---1092098542.html

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