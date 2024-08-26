https://sarabic.ae/20240826/مي-28-تدمر-القوات-الأوكرانية-على-حدود-مقاطعة-كروسك-ليلا-فيديو---1092098542.html
"مي-28" تدمر القوات الأوكرانية على حدود مقاطعة كروسك ليلا... فيديو
"مي-28" تدمر القوات الأوكرانية على حدود مقاطعة كروسك ليلا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد ليلية تظهر استهداف مروحيات "مي-28" الروسية، مواقع تابعة للمسلحين الأوكرانيين في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T08:02+0000
2024-08-26T08:02+0000
2024-08-26T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/14/1049017455_0:51:2990:1733_1920x0_80_0_0_a2edf6fe500d55a84c256e57ee344d05.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "أطقم "مي-28" تستهدف جنود العدو في مقاطعة كورسك الحدودية".وأشارت الوزارة إلى أنه "بحسب تقرير المخابرات، تم القضاء على أفراد ومركبات تابعة للقوات الأوكرانية خلال العملية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/14/1049017455_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_5ab656999aa784b43fdb3fee8466c918.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
"مي-28" تدمر القوات الأوكرانية على حدود مقاطعة كروسك ليلا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد ليلية تظهر استهداف مروحيات "مي-28" الروسية، مواقع تابعة للمسلحين الأوكرانيين في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك
وقالت الدفاع الروسية: "أطقم "مي-28" تستهدف جنود العدو في مقاطعة كورسك الحدودية".
ووفقا لها فإنه "تم تنفيذ الضربة بصواريخ موجهة"، وأوضحت الدفاع إنه "بعد الاستهداف عادت الطواقم بسلام إلى موقع المغادرة".
وأشارت الوزارة إلى أنه "بحسب تقرير المخابرات، تم القضاء على أفراد ومركبات تابعة للقوات الأوكرانية خلال العملية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.