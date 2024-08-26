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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240826/مي-28-تدمر-القوات-الأوكرانية-على-حدود-مقاطعة-كروسك-ليلا-فيديو---1092098542.html
"مي-28" تدمر القوات الأوكرانية على حدود مقاطعة كروسك ليلا... فيديو
"مي-28" تدمر القوات الأوكرانية على حدود مقاطعة كروسك ليلا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد ليلية تظهر استهداف مروحيات "مي-28" الروسية، مواقع تابعة للمسلحين الأوكرانيين في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T08:02+0000
2024-08-26T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "أطقم "مي-28" تستهدف جنود العدو في مقاطعة كورسك الحدودية".وأشارت الوزارة إلى أنه "بحسب تقرير المخابرات، تم القضاء على أفراد ومركبات تابعة للقوات الأوكرانية خلال العملية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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"مي-28" تدمر القوات الأوكرانية على حدود مقاطعة كروسك ليلا... فيديو

08:02 GMT 26.08.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمي-28إن
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد ليلية تظهر استهداف مروحيات "مي-28" الروسية، مواقع تابعة للمسلحين الأوكرانيين في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك
وقالت الدفاع الروسية: "أطقم "مي-28" تستهدف جنود العدو في مقاطعة كورسك الحدودية".

ووفقا لها فإنه "تم تنفيذ الضربة بصواريخ موجهة"، وأوضحت الدفاع إنه "بعد الاستهداف عادت الطواقم بسلام إلى موقع المغادرة".

وأشارت الوزارة إلى أنه "بحسب تقرير المخابرات، تم القضاء على أفراد ومركبات تابعة للقوات الأوكرانية خلال العملية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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