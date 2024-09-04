https://sarabic.ae/20240904/صواريخ-كينجال-البالستية-الروسية-تضرب-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-في-مدينة-لفوف--1092380058.html

صواريخ "كينجال" البالستية الروسية تضرب مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة لفوف

صواريخ "كينجال" البالستية الروسية تضرب مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة لفوف

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة لفوف غربي أوكرانيا، بصورايخ "كينجال"... 04.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-04T09:15+0000

2024-09-04T09:15+0000

2024-09-04T09:46+0000

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شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "كينجال"، والطائراتالمسيرة، ضربات على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني الواقعة في مدينة لفوف، حيث يتم إنتاج وإصلاح المكونات الإلكترونية لمعدات الطيران والأسلحة الصاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدميرجميع الأهداف المحددة.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على محور فولشانسكي وليبتسوفسكي، تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 23 و25 ولواء الهجوم الجوي 82 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الثالث للحرس الوطني في مناطق زولوتشيف، وغوبتوفكا، وألكساندروفكا، وفيليكي بروخودي، في مقاطعة خاركوف.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية المشاة الآلية 44 و66 و63 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق بتروبافلوفكا، كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف، وميكيفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، كما تم صد هجوم مضاد من اللواء الهجومي الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 480 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "مستا- بي"عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعين "إل-119" عيار 105 ملم، مصنوعة في المملكة المتحدة، ومدافع هاوتزر "إم 101" عيار 105 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحطة رادار مضادة للبطارية "AN/TPQ-50" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة ميدانية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الآلية 23، 24، 30، واللواء الجوي 46، ولواء المشاة 143 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 101 في مناطق زاليزنيانسكوي، وغورغيفكا، وتشاسوف يار، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 116.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 670 عسكريا، وثلاث مركبات، ومدفعين هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "M777" مصنوعين في الولايات المتحدة، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30" أمريكي الصنع، ومحطة رادار مضادة للبطارية "AN/TPQ-37". وتم تدمير مستودع الذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سوميمقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو

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