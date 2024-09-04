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القوات الروسية تضرب مركز التدريب المشترك للقوات المسلحة الأوكرانية في بولتافا بصواريخ عالية الدقة
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240904/صواريخ-كينجال-البالستية-الروسية-تضرب-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-في-مدينة-لفوف--1092380058.html
صواريخ "كينجال" البالستية الروسية تضرب مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة لفوف
صواريخ "كينجال" البالستية الروسية تضرب مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة لفوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة لفوف غربي أوكرانيا، بصورايخ "كينجال"... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T09:15+0000
2024-09-04T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
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شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "كينجال"، والطائراتالمسيرة، ضربات على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني الواقعة في مدينة لفوف، حيث يتم إنتاج وإصلاح المكونات الإلكترونية لمعدات الطيران والأسلحة الصاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدميرجميع الأهداف المحددة.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على محور فولشانسكي وليبتسوفسكي، تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 23 و25 ولواء الهجوم الجوي 82 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الثالث للحرس الوطني في مناطق زولوتشيف، وغوبتوفكا، وألكساندروفكا، وفيليكي بروخودي، في مقاطعة خاركوف.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية المشاة الآلية 44 و66 و63 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق بتروبافلوفكا، كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف، وميكيفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، كما تم صد هجوم مضاد من اللواء الهجومي الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 480 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "مستا- بي"عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعين "إل-119" عيار 105 ملم، مصنوعة في المملكة المتحدة، ومدافع هاوتزر "إم 101" عيار 105 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحطة رادار مضادة للبطارية "AN/TPQ-50" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة ميدانية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الآلية 23، 24، 30، واللواء الجوي 46، ولواء المشاة 143 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 101 في مناطق زاليزنيانسكوي، وغورغيفكا، وتشاسوف يار، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 116.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 670 عسكريا، وثلاث مركبات، ومدفعين هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "M777" مصنوعين في الولايات المتحدة، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30" أمريكي الصنع، ومحطة رادار مضادة للبطارية "AN/TPQ-37". وتم تدمير مستودع الذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سوميمقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240904/ضربة-صاروخية-روسية-قرب-سومي-تدمر-4-مدرعات-وتحيد-عددا-كبيرا-من-الجنود-الأوكرانيين-1092379296.html
https://sarabic.ae/20240904/المعهد-العسكري-الأوكراني-المدمر-في-مدينة-بولتافا-كان-قاعدة-لمدربي-الناتو-1092377548.html
https://sarabic.ae/20240904/الدفاع-الروسية-تدمير-راجمتي-صواريخ-وتحييد-20-عسكريا-أوكرانيا-في-مقاطعة-سومي-1092376032.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

صواريخ "كينجال" البالستية الروسية تضرب مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة لفوف

09:15 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 09:46 GMT 04.09.2024)
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "كينجال"
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© وزارة الدفاع الروسية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة لفوف غربي أوكرانيا، بصورايخ "كينجال" البالستية، مؤكدة إصابة جميع الأهداف المحددة.
شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "كينجال"، والطائراتالمسيرة، ضربات على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني الواقعة في مدينة لفوف، حيث يتم إنتاج وإصلاح المكونات الإلكترونية لمعدات الطيران والأسلحة الصاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدميرجميع الأهداف المحددة.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على محور فولشانسكي وليبتسوفسكي، تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 23 و25 ولواء الهجوم الجوي 82 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الثالث للحرس الوطني في مناطق زولوتشيف، وغوبتوفكا، وألكساندروفكا، وفيليكي بروخودي، في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة ومركبتين ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، وتم تدمير مستودع الذخيرة.
تداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربة صاروخية روسية قرب سومي تدمر 4 مدرعات وتحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين
08:54 GMT
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية المشاة الآلية 44 و66 و63 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق بتروبافلوفكا، كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف، وميكيفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، كما تم صد هجوم مضاد من اللواء الهجومي الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 480 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "مستا- بي"عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعين "إل-119" عيار 105 ملم، مصنوعة في المملكة المتحدة، ومدافع هاوتزر "إم 101" عيار 105 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحطة رادار مضادة للبطارية "AN/TPQ-50" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة ميدانية.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المعهد العسكري الأوكراني المدمر في مدينة بولتافا كان قاعدة لمدربي الناتو
08:06 GMT
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الآلية 23، 24، 30، واللواء الجوي 46، ولواء المشاة 143 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 101 في مناطق زاليزنيانسكوي، وغورغيفكا، وتشاسوف يار، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 116.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 670 عسكريا، وثلاث مركبات، ومدفعين هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "M777" مصنوعين في الولايات المتحدة، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30" أمريكي الصنع، ومحطة رادار مضادة للبطارية "AN/TPQ-37". وتم تدمير مستودع الذخيرة.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير راجمتي صواريخ وتحييد 20 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة سومي
07:27 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي
مقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
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