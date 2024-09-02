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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240902/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تستهدف-منشآت-الطاقة-والصناعات-العسكرية-الأوكرانية--1092301210.html
صواريخ روسية بعيدة المدى تستهدف منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية
صواريخ روسية بعيدة المدى تستهدف منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية نفذت ضربة مشتركة استهدفت فيها منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى المنشآت... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T09:35+0000
2024-09-02T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأكدت الدفاع الروسية في بيانها، أن الجيش الروسي نفذ ضربة مشتركة على منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك تلك المشاركة في إنتاج الأسلحة الصاروخية، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وتم تدمير جميع المنشآت. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اليوم، نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، واستهدفت طائرات دون طيار منشآت مجمع الطاقة، والصناعات العسكرية في أوكرانيا، التي تقوم بإنتاج وإصلاح الطائرات، والأسلحة الصاروخية، وكذلك أماكن تجميع وتخزين الطائرات دون طيار، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة".وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 129 و241 في مناطق فوديانوي، وأوغليدار، وبريتشيستوفكا، وفيليكايا نوفوسيلكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية ومعدات لواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواءي الدفاع الأرضي 123 و126 في مناطق نوفودانيلوفكا، ولوبكوفو في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا، وبيريسلاف، في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى مدينة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، و3 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 143 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، و26 صاروخا من طراز "فامبير" مصنوعة في التشيك، و30 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سوميمقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240902/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-سكوتشنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092300375.html
https://sarabic.ae/20240902/جندي-روسي-يدمر-5-مدرعات-أوكرانية-في-معركة-واحدة---1092296123.html
https://sarabic.ae/20240902/الجيش-الروسي-يستهدف-راجمات-صواريخ-هيمارس-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1092295806.html
https://sarabic.ae/20240901/القوات-الروسية-تدمر-محطة-مراقبة-جوية-إسرائيلية-الصنع-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--عاجل-1092272802.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

صواريخ روسية بعيدة المدى تستهدف منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية

09:35 GMT 02.09.2024 (تم التحديث: 10:13 GMT 02.09.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ "كاليبر" و"باستيون" تضرب مواقع الجيش الأوكراني
صواريخ كاليبر وباستيون تضرب مواقع الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية نفذت ضربة مشتركة استهدفت فيها منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى المنشآت المسؤولة عن إنتاج الأسلحة الصاروخية ومراكز انتشار المرتزقة الأجانب، مؤكدة إصابة جميع الأهداف.
وأكدت الدفاع الروسية في بيانها، أن الجيش الروسي نفذ ضربة مشتركة على منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك تلك المشاركة في إنتاج الأسلحة الصاروخية، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وتم تدمير جميع المنشآت.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اليوم، نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، واستهدفت طائرات دون طيار منشآت مجمع الطاقة، والصناعات العسكرية في أوكرانيا، التي تقوم بإنتاج وإصلاح الطائرات، والأسلحة الصاروخية، وكذلك أماكن تجميع وتخزين الطائرات دون طيار، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة".
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:16 GMT
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 129 و241 في مناطق فوديانوي، وأوغليدار، وبريتشيستوفكا، وفيليكايا نوفوسيلكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وخسرت القوات الأوكرانية نحو 110 عسكريين، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، ومدفعا مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.

جندي يحمل قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جندي روسي يدمر 5 مدرعات أوكرانية في معركة واحدة
07:51 GMT
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية ومعدات لواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواءي الدفاع الأرضي 123 و126 في مناطق نوفودانيلوفكا، ولوبكوفو في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا، وبيريسلاف، في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى مدينة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، و3 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية.
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف راجمات صواريخ "هيمارس" في مقاطعة سومي... فيديو
07:42 GMT
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 143 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، و26 صاروخا من طراز "فامبير" مصنوعة في التشيك، و30 طائرة دون طيار.

وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 641 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 30,950 طائرة دون طيار، 575 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 17,805 دبابات ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1,434 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 13,952 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 25,520 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

طائرة سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر محطة مراقبة جوية إسرائيلية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 09:27 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي
مقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
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