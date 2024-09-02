https://sarabic.ae/20240902/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تستهدف-منشآت-الطاقة-والصناعات-العسكرية-الأوكرانية--1092301210.html
صواريخ روسية بعيدة المدى تستهدف منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية
صواريخ روسية بعيدة المدى تستهدف منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية نفذت ضربة مشتركة استهدفت فيها منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى المنشآت... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T09:35+0000
2024-09-02T09:35+0000
2024-09-02T10:13+0000
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رصد عسكري
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وأكدت الدفاع الروسية في بيانها، أن الجيش الروسي نفذ ضربة مشتركة على منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك تلك المشاركة في إنتاج الأسلحة الصاروخية، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وتم تدمير جميع المنشآت. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اليوم، نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، واستهدفت طائرات دون طيار منشآت مجمع الطاقة، والصناعات العسكرية في أوكرانيا، التي تقوم بإنتاج وإصلاح الطائرات، والأسلحة الصاروخية، وكذلك أماكن تجميع وتخزين الطائرات دون طيار، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة".وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 129 و241 في مناطق فوديانوي، وأوغليدار، وبريتشيستوفكا، وفيليكايا نوفوسيلكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية ومعدات لواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواءي الدفاع الأرضي 123 و126 في مناطق نوفودانيلوفكا، ولوبكوفو في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا، وبيريسلاف، في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى مدينة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، و3 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 143 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، و26 صاروخا من طراز "فامبير" مصنوعة في التشيك، و30 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سوميمقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
صواريخ روسية بعيدة المدى تستهدف منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية
09:35 GMT 02.09.2024 (تم التحديث: 10:13 GMT 02.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية نفذت ضربة مشتركة استهدفت فيها منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى المنشآت المسؤولة عن إنتاج الأسلحة الصاروخية ومراكز انتشار المرتزقة الأجانب، مؤكدة إصابة جميع الأهداف.
وأكدت الدفاع الروسية في بيانها، أن الجيش الروسي نفذ ضربة مشتركة على منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك تلك المشاركة في إنتاج الأسلحة الصاروخية، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وتم تدمير جميع المنشآت.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اليوم، نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، واستهدفت طائرات دون طيار منشآت مجمع الطاقة، والصناعات العسكرية في أوكرانيا، التي تقوم بإنتاج وإصلاح الطائرات، والأسلحة الصاروخية، وكذلك أماكن تجميع وتخزين الطائرات دون طيار، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة".
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 129 و241 في مناطق فوديانوي، وأوغليدار، وبريتشيستوفكا، وفيليكايا نوفوسيلكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 110 عسكريين، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، ومدفعا مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية ومعدات لواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواءي الدفاع الأرضي 123 و126 في مناطق نوفودانيلوفكا، ولوبكوفو في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا، وبيريسلاف، في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى مدينة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، و3 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية،
تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 143 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، و26 صاروخا من طراز "فامبير" مصنوعة في التشيك، و30 طائرة دون طيار.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 641 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 30,950 طائرة دون طيار، 575 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 17,805 دبابات ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1,434 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 13,952 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 25,520 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.