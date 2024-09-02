https://sarabic.ae/20240902/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تستهدف-منشآت-الطاقة-والصناعات-العسكرية-الأوكرانية--1092301210.html

صواريخ روسية بعيدة المدى تستهدف منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية

صواريخ روسية بعيدة المدى تستهدف منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية نفذت ضربة مشتركة استهدفت فيها منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى المنشآت... 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T09:35+0000

2024-09-02T09:35+0000

2024-09-02T10:13+0000

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وأكدت الدفاع الروسية في بيانها، أن الجيش الروسي نفذ ضربة مشتركة على منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك تلك المشاركة في إنتاج الأسلحة الصاروخية، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وتم تدمير جميع المنشآت. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اليوم، نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، واستهدفت طائرات دون طيار منشآت مجمع الطاقة، والصناعات العسكرية في أوكرانيا، التي تقوم بإنتاج وإصلاح الطائرات، والأسلحة الصاروخية، وكذلك أماكن تجميع وتخزين الطائرات دون طيار، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة".وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 129 و241 في مناطق فوديانوي، وأوغليدار، وبريتشيستوفكا، وفيليكايا نوفوسيلكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية ومعدات لواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواءي الدفاع الأرضي 123 و126 في مناطق نوفودانيلوفكا، ولوبكوفو في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا، وبيريسلاف، في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى مدينة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، و3 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 143 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، و26 صاروخا من طراز "فامبير" مصنوعة في التشيك، و30 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سوميمقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو

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https://sarabic.ae/20240901/القوات-الروسية-تدمر-محطة-مراقبة-جوية-إسرائيلية-الصنع-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--عاجل-1092272802.html

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