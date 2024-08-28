https://sarabic.ae/20240828/مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1092179286.html
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابة أوكرانية بواسطة طائرة مسيرة في مقاطعة كورسك الروسية. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T17:04+0000
2024-08-28T17:04+0000
2024-08-28T17:04+0000
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ويظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية قيام وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتدمير دبابة أوكرانية بواسطة طائرة مسيرة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.وفي 6 أغسطس/آب الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، فقد توقف تقدمهم.وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.الدفاع الروسية: القضاء على 360 جنديا أوكرانيا في كورسك على مدار اليوم الماضيروسيا تستعيد 115 جنديا أسيرا في تبادل للأسرى مع أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240828/مقاتلات-سو-25-الروسية-تستهدف-مواقع-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092173852.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابة أوكرانية بواسطة طائرة مسيرة في مقاطعة كورسك الروسية.
ويظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية قيام وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتدمير دبابة أوكرانية بواسطة طائرة مسيرة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وفي 6 أغسطس/آب الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك.
وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، فقد توقف تقدمهم.
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري،
و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.