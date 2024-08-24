https://sarabic.ae/20240824/روسيا-تستعيد-115-جنديا-أسيرا-في-تبادل-للأسرى-مع-أوكرانيا-1092063524.html

روسيا تستعيد 115 جنديا أسيرا في تبادل للأسرى مع أوكرانيا

روسيا تستعيد 115 جنديا أسيرا في تبادل للأسرى مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن روسيا استعادت 115 عسكريا روسيا تم أسرهم في مقاطعة كورسك، وسلمت في المقابل 115 أسير حرب تابع للقوات الأوكرانية. 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T11:27+0000

2024-08-24T11:27+0000

2024-08-24T11:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها عبر "تلغرام"، إنه "نتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 115 عسكريا روسيا، تم أسرهم في مقاطعة كورسك، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم تسليم 115 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان أنه "حاليا يتواجد جميع الأفراد العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، كما يتم منحهم إمكانية للاتصال بأقاربهم".وأكد البيان أنه "أثناء عودة الجنود الروس من الأسر، قدمت الإمارات العربية المتحدة جهود الوساطة الإنسانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. إعلام: واشنطن تتجهز لقرار جديد بشأن أوكرانيا بسبب هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسكوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240824/القوات-الروسية-تدمر-44-مسيرة-أوكرانية-وتعترض-5-قنابل-هامر-و12-صاروخا-من-طراز-هيمارس-1092062350.html

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