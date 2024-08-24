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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240824/القوات-الروسية-تدمر-44-مسيرة-أوكرانية-وتعترض-5-قنابل-هامر-و12-صاروخا-من-طراز-هيمارس-1092062350.html
القوات الروسية تدمر 44 مسيرة أوكرانية وتعترض 5 قنابل "هامر" و12 صاروخا من طراز "هيمارس"
القوات الروسية تدمر 44 مسيرة أوكرانية وتعترض 5 قنابل "هامر" و12 صاروخا من طراز "هيمارس"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط 3 صواريخ "أتاكمس" و5 قنابل موجهة طراز "هامر" و12 صاروخا طراز "هيمارس" و44 طائرة أوكرانية مسيرة، في إطار العملية... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T10:32+0000
2024-08-24T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية، استهدفت ورشة لإنتاج الطائرات دون طيار ومنظومة للدفاع الجوي من طراز "إس-125"، ومستودع للوقود، ومحطتي حرب إلكترونية، تابعة للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 3 صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز أتاكمس" خلال اليوم الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240824/وحدات-زاباد-الروسية-تسيطر-على-عشرات-التحصينات-الأوكرانية-وتقضي-على-480-عسكريا-1092057610.html
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الجيش الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

القوات الروسية تدمر 44 مسيرة أوكرانية وتعترض 5 قنابل "هامر" و12 صاروخا من طراز "هيمارس"

10:32 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 10:55 GMT 24.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط 3 صواريخ "أتاكمس" و5 قنابل موجهة طراز "هامر" و12 صاروخا طراز "هيمارس" و44 طائرة أوكرانية مسيرة، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية، استهدفت ورشة لإنتاج الطائرات دون طيار ومنظومة للدفاع الجوي من طراز "إس-125"، ومستودع للوقود، ومحطتي حرب إلكترونية، تابعة للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه خلال العمليات أمس، تم أيضا تدمير 44 مسيرة أوكرانية منها 16 مسيرة خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة واعتراض 5 قنابل "هامر" فرنسية الصنع، و12 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع.

وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 3 صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز أتاكمس" خلال اليوم الماضي.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وحدات "زاباد" الروسية تسيطر على عشرات التحصينات الأوكرانية وتقضي على 480 عسكريا
04:59 GMT

كما أكد البيان أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضة، بلغت نحو 2120 عسكري.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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