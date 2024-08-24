https://sarabic.ae/20240824/القوات-الروسية-تدمر-44-مسيرة-أوكرانية-وتعترض-5-قنابل-هامر-و12-صاروخا-من-طراز-هيمارس-1092062350.html
القوات الروسية تدمر 44 مسيرة أوكرانية وتعترض 5 قنابل "هامر" و12 صاروخا من طراز "هيمارس"
القوات الروسية تدمر 44 مسيرة أوكرانية وتعترض 5 قنابل "هامر" و12 صاروخا من طراز "هيمارس"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط 3 صواريخ "أتاكمس" و5 قنابل موجهة طراز "هامر" و12 صاروخا طراز "هيمارس" و44 طائرة أوكرانية مسيرة، في إطار العملية... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T10:32+0000
2024-08-24T10:32+0000
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وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية، استهدفت ورشة لإنتاج الطائرات دون طيار ومنظومة للدفاع الجوي من طراز "إس-125"، ومستودع للوقود، ومحطتي حرب إلكترونية، تابعة للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 3 صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز أتاكمس" خلال اليوم الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240824/وحدات-زاباد-الروسية-تسيطر-على-عشرات-التحصينات-الأوكرانية-وتقضي-على-480-عسكريا-1092057610.html
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الجيش الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
القوات الروسية تدمر 44 مسيرة أوكرانية وتعترض 5 قنابل "هامر" و12 صاروخا من طراز "هيمارس"
10:32 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 10:55 GMT 24.08.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط 3 صواريخ "أتاكمس" و5 قنابل موجهة طراز "هامر" و12 صاروخا طراز "هيمارس" و44 طائرة أوكرانية مسيرة، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقالت
الوزارة في بيان إن القوات الروسية، استهدفت ورشة لإنتاج الطائرات دون طيار ومنظومة للدفاع الجوي من طراز "إس-125"، ومستودع للوقود، ومحطتي حرب إلكترونية، تابعة للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أنه خلال العمليات أمس، تم أيضا تدمير 44 مسيرة أوكرانية منها 16 مسيرة خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة واعتراض 5 قنابل "هامر" فرنسية الصنع، و12 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع.
وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 3 صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز أتاكمس" خلال اليوم الماضي.
كما أكد البيان أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضة، بلغت نحو 2120 عسكري.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.