https://sarabic.ae/20240824/وحدات-زاباد-الروسية-تسيطر-على-عشرات-التحصينات-الأوكرانية-وتقضي-على-480-عسكريا-1092057610.html
وحدات "زاباد" الروسية تسيطر على عشرات التحصينات الأوكرانية وتقضي على 480 عسكريا
وحدات "زاباد" الروسية تسيطر على عشرات التحصينات الأوكرانية وتقضي على 480 عسكريا
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث الصحفي باسم مجموعة "زاباد" العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيفان بيغما، باستيلاء القوات على أكثر من 30 موقعا محصنا للعدو في منطقة... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T04:59+0000
2024-08-24T04:59+0000
2024-08-24T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات بيغما خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن وحدات من مجموعة "الغرب" (زاباد) سيطرت على 30 معقلا للعدو، وهزمت تشكيلات سبعة ألوية أوكرانية مختلفة، مضيفا أن القوات الروسية على هذا المحور تمكنت من القضاء على نحو 480 عسكريا أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240823/مقتل-20-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-عشرات-الآليات-العسكرية-في-ضربة-روسية-على-سومي-1092055381.html
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روسيا
وحدات "زاباد" الروسية تسيطر على عشرات التحصينات الأوكرانية وتقضي على 480 عسكريا
04:59 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 05:07 GMT 24.08.2024)
أفاد المتحدث الصحفي باسم مجموعة "زاباد" العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيفان بيغما، باستيلاء القوات على أكثر من 30 موقعا محصنا للعدو في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات بيغما خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن وحدات من مجموعة "الغرب" (زاباد) سيطرت على 30 معقلا للعدو، وهزمت تشكيلات سبعة ألوية أوكرانية مختلفة، مضيفا أن القوات الروسية على هذا المحور تمكنت من القضاء على نحو 480 عسكريا أوكرانيا.
وأضاف بيغما بالقول إن هذه العمليات النشطة تأتي من خلال دعم مدفعي وصاروخي وجوي مشترك من باقي الألوية والوحدات العسكرية الروسية المختلفة، لافتا إلى أن الخسائر طالت ألوية أوكرانية عدة بينها الألوية الآلية 14 و43 و44 و63 والألوية الجوية المتنقلة 77 ولواء الدفاع الإقليمي 110 و241 في بلدات بتروبافلوفكا، كروغلياكوفكا، ستيلماخوفكا، تورسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.