https://sarabic.ae/20240824/وحدات-زاباد-الروسية-تسيطر-على-عشرات-التحصينات-الأوكرانية-وتقضي-على-480-عسكريا-1092057610.html

وحدات "زاباد" الروسية تسيطر على عشرات التحصينات الأوكرانية وتقضي على 480 عسكريا

وحدات "زاباد" الروسية تسيطر على عشرات التحصينات الأوكرانية وتقضي على 480 عسكريا

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث الصحفي باسم مجموعة "زاباد" العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيفان بيغما، باستيلاء القوات على أكثر من 30 موقعا محصنا للعدو في منطقة... 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T04:59+0000

2024-08-24T04:59+0000

2024-08-24T05:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاءت تصريحات بيغما خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن وحدات من مجموعة "الغرب" (زاباد) سيطرت على 30 معقلا للعدو، وهزمت تشكيلات سبعة ألوية أوكرانية مختلفة، مضيفا أن القوات الروسية على هذا المحور تمكنت من القضاء على نحو 480 عسكريا أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240823/مقتل-20-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-عشرات-الآليات-العسكرية-في-ضربة-روسية-على-سومي-1092055381.html

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