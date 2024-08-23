https://sarabic.ae/20240823/مقتل-20-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-عشرات-الآليات-العسكرية-في-ضربة-روسية-على-سومي-1092055381.html
مقتل 20 جنديا أوكرانيا وتدمير عشرات الآليات العسكرية في ضربة روسية على سومي
مقتل 20 جنديا أوكرانيا وتدمير عشرات الآليات العسكرية في ضربة روسية على سومي
سبوتنيك عربي
كشف منسق الشبكة السرية الموالية لروسيا في نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، أن 20 جنديا أوكرانيا على الأقل، كان من المفترض إرسالهم إلى منطقة كورسك الروسية، قُتلوا في... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T23:24+0000
2024-08-23T23:24+0000
2024-08-23T23:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
الجيش الروسي
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سبوتنيك. وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "قوات جديدة كان من المفترض أن تذهب إلى مقاطعة كورسك... عدد القتلى غير معروف حتى الآن، 20 على الأقل".أصابت الضربة أيضا مصنع إصلاح المعدات العسكرية في بيلوبولي، حيث كان هناك 22 مركبة من المعدات المجنزرة الأوكرانية وما يصل إلى 30 عسكريًا، وفقا لذات المصدر.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240823/خبير-أمريكي-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك-سيذكره-التاريخ-كعملية-محكوم-عليها-بالفشل-1092041698.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, الجيش الروسي
روسيا, القوات الأوكرانية, الجيش الروسي
مقتل 20 جنديا أوكرانيا وتدمير عشرات الآليات العسكرية في ضربة روسية على سومي
23:24 GMT 23.08.2024 (تم التحديث: 23:25 GMT 23.08.2024)
كشف منسق الشبكة السرية الموالية لروسيا في نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، أن 20 جنديا أوكرانيا على الأقل، كان من المفترض إرسالهم إلى منطقة كورسك الروسية، قُتلوا في جلوخوف، بمقاطعة سومي، نتيجة لضربة بقنابل "فاب" شديدة الانفجار.
سبوتنيك. وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "قوات جديدة كان من المفترض أن تذهب إلى مقاطعة كورسك... عدد القتلى غير معروف حتى الآن، 20 على الأقل".
وأوكد ليبيديف أن طائرات مسيرة روسية هاجمت سيارة تقل ضباطًا أوكرانيين وشاحنة تقل أفرادًا من القوات الأوكرانية، نفذت الضربة في قرية بيريزا، حيث توجد نقطة لنقل المعدات ومخازن ذخيرة مؤقتة للقوات الأوكرانية.
أصابت الضربة أيضا مصنع إصلاح المعدات العسكرية في بيلوبولي، حيث كان هناك 22 مركبة من المعدات المجنزرة الأوكرانية وما يصل إلى 30 عسكريًا، وفقا لذات المصدر.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.