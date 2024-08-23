https://sarabic.ae/20240823/خبير-أمريكي-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك-سيذكره-التاريخ-كعملية-محكوم-عليها-بالفشل-1092041698.html
خبير أمريكي: الهجوم على مقاطعة كورسك سيذكره التاريخ كعملية محكوم عليها بالفشل
خبير أمريكي: الهجوم على مقاطعة كورسك سيذكره التاريخ كعملية محكوم عليها بالفشل
سبوتنيك عربي
ذكر المستشار السابق في البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن توغل القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، محكوم عليه بالفشل، ولن تتاح لكييف بعد الآن... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T16:00+0000
2024-08-23T16:00+0000
2024-08-23T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ماكغريغور في محادثة مع البروفيسور النرويجي غلين ديسن: "أعتقد أن روسيا ستقوم بتطهير وتدمير كل ما تبقى من القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وأنا متأكد من أن الروس سيبدؤون في إجراء مراقبة مستمرة على طول حدودهم بأكملها، لذلك لا أتوقع شيئًا كهذا يمكن أن يحدث مرة أخرى".وتابع ماكغريغور: "أعتقد أن هذه الأحداث ستسجل في التاريخ باعتبارها عملية لم يكن لها أي فرصة للنجاح، تم خلالها إهدار أفراد مؤهلين تأهيلا عاليا ومعدات عسكرية".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240823/مشاهد-لإحباط-نزول-فرقة-مشاة-أوكرانية-على-شواطئ-نهر-دنيبر-من-قبل-المدفعية-روسية-فيديو--1092037462.html
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روسيا
خبير أمريكي: الهجوم على مقاطعة كورسك سيذكره التاريخ كعملية محكوم عليها بالفشل
ذكر المستشار السابق في البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن توغل القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، محكوم عليه بالفشل، ولن تتاح لكييف بعد الآن الفرصة للقيام بخطوة مماثلة ضد روسيا.
وأضاف ماكغريغور في محادثة مع البروفيسور النرويجي غلين ديسن: "أعتقد أن روسيا ستقوم بتطهير وتدمير كل ما تبقى من القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وأنا متأكد من أن الروس سيبدؤون في إجراء مراقبة مستمرة على طول حدودهم بأكملها، لذلك لا أتوقع شيئًا كهذا يمكن أن يحدث مرة أخرى".
ووفقا له، فإن استراتيجية القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك متهورة للغاية، ولهذا السبب فإن عواقب غزو المقاطعة الروسية ستكون سلبية بشكل حصري على أوكرانيا.
وتابع ماكغريغور: "أعتقد أن هذه الأحداث ستسجل في التاريخ باعتبارها عملية لم يكن لها أي فرصة للنجاح، تم خلالها إهدار أفراد مؤهلين تأهيلا عاليا ومعدات عسكرية".
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.