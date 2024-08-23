https://sarabic.ae/20240823/خبير-أمريكي-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك-سيذكره-التاريخ-كعملية-محكوم-عليها-بالفشل-1092041698.html

خبير أمريكي: الهجوم على مقاطعة كورسك سيذكره التاريخ كعملية محكوم عليها بالفشل

خبير أمريكي: الهجوم على مقاطعة كورسك سيذكره التاريخ كعملية محكوم عليها بالفشل

سبوتنيك عربي

ذكر المستشار السابق في البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن توغل القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، محكوم عليه بالفشل، ولن تتاح لكييف بعد الآن... 23.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-23T16:00+0000

2024-08-23T16:00+0000

2024-08-23T16:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ماكغريغور في محادثة مع البروفيسور النرويجي غلين ديسن: "أعتقد أن روسيا ستقوم بتطهير وتدمير كل ما تبقى من القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وأنا متأكد من أن الروس سيبدؤون في إجراء مراقبة مستمرة على طول حدودهم بأكملها، لذلك لا أتوقع شيئًا كهذا يمكن أن يحدث مرة أخرى".وتابع ماكغريغور: "أعتقد أن هذه الأحداث ستسجل في التاريخ باعتبارها عملية لم يكن لها أي فرصة للنجاح، تم خلالها إهدار أفراد مؤهلين تأهيلا عاليا ومعدات عسكرية".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

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