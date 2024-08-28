https://sarabic.ae/20240828/مقاتلات-سو-25-الروسية-تستهدف-مواقع-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092173852.html
مقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
مقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات من طراز "سو-25" الروسية استهدفت تجمعات ومعدات للقوات المسلحة الاوكرانية في مقاطعة كورسك. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T14:51+0000
2024-08-28T14:51+0000
2024-08-28T14:51+0000
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ويظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية قيام مقاتلات من طراز "سو-25" بتنفيذ غارات على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، واستهداف تجمعات للأفراد والمعدات في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.وفي 6 أغسطس/آب الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، فقد توقف تقدمهم.وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.الدفاع الروسية: القضاء على 360 جنديا أوكرانيا في كورسك على مدار اليوم الماضيروسيا تستعيد 115 جنديا أسيرا في تبادل للأسرى مع أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240827/سو-34-الروسية-تستهدف-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092148707.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
مقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات من طراز "سو-25" الروسية استهدفت تجمعات ومعدات للقوات المسلحة الاوكرانية في مقاطعة كورسك.
ويظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية قيام مقاتلات من طراز "سو-25" بتنفيذ غارات على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، واستهداف تجمعات للأفراد والمعدات في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وفي 6 أغسطس/آب الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك.
وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، فقد توقف تقدمهم.
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري،
و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.