https://sarabic.ae/20240824/الدفاع-الروسية-القضاء-على-360-جنديا-أوكرانيا-في-كورسك-على-مدار-اليوم-الماضي-1092064320.html

الدفاع الروسية: القضاء على 360 جنديا أوكرانيا في كورسك على مدار اليوم الماضي

الدفاع الروسية: القضاء على 360 جنديا أوكرانيا في كورسك على مدار اليوم الماضي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 360 جنديًا و29 مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية في كورسك على مدار اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة خسائر العدو في... 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T12:15+0000

2024-08-24T12:15+0000

2024-08-24T12:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع، في بيان اليوم السبت، إن "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 360 عسكريًا و29 مركبة مدرعة".وأضاف البيان، "في المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسر العدو أكثر من 5500 جندي، و71 دبابة، و30 مركبة قتالية للمشاة، و57 ناقلة جنود مدرعة، و372 مركبة قتالية مدرعة".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.خبير أمريكي: الهجوم على مقاطعة كورسك سيذكره التاريخ كعملية محكوم عليها بالفشل

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