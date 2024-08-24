https://sarabic.ae/20240824/الكرملين-الرئيس-الروسي-بوتين-يجتمع-بقيادة-القوات-المشتركة-1092063064.html
الكرملين: الرئيس الروسي بوتين يجتمع بقيادة القوات المشتركة
الكرملين: الرئيس الروسي بوتين يجتمع بقيادة القوات المشتركة
سبوتنيك عربي
اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بقيادة القوات المشتركة لوزارة الدفاع الروسية، حيث تم إبلاغه بالجهود المبذولة لصد الهجوم الأوكراني على مقاطعة... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T11:15+0000
2024-08-24T11:15+0000
2024-08-24T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان على الموقع الرسمي للكرملين أنه "في أحد مراكز القيادة بوزارة الدفاع، عقد فلاديمير بوتين اجتماعا مع قيادة مجموعة القوات المشتركة، وتلقى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، ورئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة، سيرغي رودسكي، حول مواجهة قوات العدو التي غزت مقاطعة كورسك والتدابير المتخذة لتدميرها، وكذلك حول النتائج الحالية للعملية العسكرية الخاصة".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.خبير أمريكي: الهجوم على مقاطعة كورسك سيذكره التاريخ كعملية محكوم عليها بالفشل
https://sarabic.ae/20240824/روسيا-تستعيد-115-جنديا-أسيرا-في-تبادل-للأسرى-مع-أوكرانيا-1092063524.html
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روسيا
الكرملين: الرئيس الروسي بوتين يجتمع بقيادة القوات المشتركة
11:15 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 11:36 GMT 24.08.2024)
اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بقيادة القوات المشتركة لوزارة الدفاع الروسية، حيث تم إبلاغه بالجهود المبذولة لصد الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للكرملين أنه "في أحد مراكز القيادة بوزارة الدفاع، عقد فلاديمير بوتين اجتماعا مع قيادة مجموعة القوات المشتركة، وتلقى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، ورئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة، سيرغي رودسكي، حول مواجهة قوات العدو التي غزت مقاطعة كورسك والتدابير المتخذة لتدميرها، وكذلك حول النتائج الحالية للعملية العسكرية الخاصة".
وأضاف البيان أنه "عبر الاتصال الهاتفي، استمع الرئيس إلى تقارير قادة المجموعات العسكرية حول الوضع العملياتي الخاص بالمهام الموكلة إليهم".
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو
ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.