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مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
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29 د
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موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240825/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-300-عسكري-أوكراني-خلال-المعارك-في-مقاطعة-كورسك-آخر-24-ساعة-1092087618.html
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني خلال المعارك في مقاطعة كورسك آخر 24 ساعة
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني خلال المعارك في مقاطعة كورسك آخر 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 14 آلية للقوات الأوكرانية خلال المعارك في مقاطعة كورسك الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T13:55+0000
2024-08-25T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأفادت الوزارة في بيان بأنه "بدعم من طيران الجيش والمدفعية، صدت وحدات مجموعة قوات الشمال هجمات لمفارز هجومية للعدو على محاور كوماروفكا ومالايا لوكنيا ونيتشاييف وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وأحبطت القوات الروسية محاولات العدو للهجوم على محاور فيشنيوفكا وبوركي وبوغريبكي وسبالنوي".وأوضحت الوزارة أنه "منذ بداية الأعمال العدائية في مقاطعة كورسك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5800 عسكري، و72 دبابة، و31 مركبة قتال مشاة، و58 ناقلة جند مدرعة، و383 مركبة قتال مدرعة، و177 سيارة، و37 مدفعًا، و5 منظومات دفاع جوي، و11 راجمة صواريخ، و9 محطات حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطاريات، ورادار دفاع جوي، و5 مركبات هندسية".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240825/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-تجمعا-للمرتزقة-الأجانب-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1092084024.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني خلال المعارك في مقاطعة كورسك آخر 24 ساعة

13:55 GMT 25.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 14 آلية للقوات الأوكرانية خلال المعارك في مقاطعة كورسك الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت الوزارة في بيان بأنه "بدعم من طيران الجيش والمدفعية، صدت وحدات مجموعة قوات الشمال هجمات لمفارز هجومية للعدو على محاور كوماروفكا ومالايا لوكنيا ونيتشاييف وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وأحبطت القوات الروسية محاولات العدو للهجوم على محاور فيشنيوفكا وبوركي وبوغريبكي وسبالنوي".

وأضافت: "بلغت خسائر العدو أكثر من 300 عسكري و14 آلية، بينها دبابة ومركبة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة و11 مركبة قتال مدرعة، بالإضافة إلى 7 سيارات ومدفع ومركبة هندسية ومحطتي حرب إلكترونية ورادار لتحديد الأهداف الجوية".

وأوضحت الوزارة أنه "منذ بداية الأعمال العدائية في مقاطعة كورسك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5800 عسكري، و72 دبابة، و31 مركبة قتال مشاة، و58 ناقلة جند مدرعة، و383 مركبة قتال مدرعة، و177 سيارة، و37 مدفعًا، و5 منظومات دفاع جوي، و11 راجمة صواريخ، و9 محطات حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطاريات، ورادار دفاع جوي، و5 مركبات هندسية".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو الروسي يستهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
11:21 GMT
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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