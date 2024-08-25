https://sarabic.ae/20240825/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-تجمعا-للمرتزقة-الأجانب-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1092084024.html

سلاح الجو الروسي يستهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سلاح الجو الروسي يستهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الروسي استهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T11:21+0000

2024-08-25T11:21+0000

2024-08-25T11:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "قام الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية بقصف نقطة انتشار مؤقتة لمرتزقة أجانب وتجمعات للقوات الأوكرانية في 147 نقطة".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 41 طائرة من دون طيار أوكرانية و 8 قذائف لراجمات "هيمارس". وقامت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية بهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، والقضاء على نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا.وأوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" (زاباد) حسنت من تموضع قواتها، وقامت بالقضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت 5 هجمات مضادة، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 510 عسكريين أوكرانيين، مضيفة أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" (يوغ) حسنت من تموضع قواتها، وقضت على تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، وصدت هجوم مضاد وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 630 عسكريا أوكرانيا.وفي سياق متصل، لفتت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من قوات "المركز"( تسيتنر) تقدمت في عمق دفاعات العدو، وقامت بالقضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت 7 هجمات مضادة وبلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 500 عسكري أوكراني.كما أشارت الوزارة في بيان أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" حسنت من تموضع قواتها، وقضت على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد هجومين مضادين، وبلغت خسائرها نحو 130 عسكريا أوكرانيا. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240825/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تقدم-قواتها-على-مختلف-محاور-القتال-والقضاء-على-آلاف-العسكريين-الأوكران-1092083480.html

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