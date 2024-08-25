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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240825/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-تجمعا-للمرتزقة-الأجانب-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1092084024.html
سلاح الجو الروسي يستهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سلاح الجو الروسي يستهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الروسي استهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T11:21+0000
2024-08-25T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "قام الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية بقصف نقطة انتشار مؤقتة لمرتزقة أجانب وتجمعات للقوات الأوكرانية في 147 نقطة".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 41 طائرة من دون طيار أوكرانية و 8 قذائف لراجمات "هيمارس". وقامت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية بهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، والقضاء على نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا.وأوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" (زاباد) حسنت من تموضع قواتها، وقامت بالقضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت 5 هجمات مضادة، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 510 عسكريين أوكرانيين، مضيفة أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" (يوغ) حسنت من تموضع قواتها، وقضت على تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، وصدت هجوم مضاد وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 630 عسكريا أوكرانيا.وفي سياق متصل، لفتت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من قوات "المركز"( تسيتنر) تقدمت في عمق دفاعات العدو، وقامت بالقضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت 7 هجمات مضادة وبلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 500 عسكري أوكراني.كما أشارت الوزارة في بيان أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" حسنت من تموضع قواتها، وقضت على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد هجومين مضادين، وبلغت خسائرها نحو 130 عسكريا أوكرانيا. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240825/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تقدم-قواتها-على-مختلف-محاور-القتال-والقضاء-على-آلاف-العسكريين-الأوكران-1092083480.html
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سلاح الجو الروسي يستهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة

11:21 GMT 25.08.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الروسي استهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "قام الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية بقصف نقطة انتشار مؤقتة لمرتزقة أجانب وتجمعات للقوات الأوكرانية في 147 نقطة".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 41 طائرة من دون طيار أوكرانية و 8 قذائف لراجمات "هيمارس".
وقامت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية بهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، والقضاء على نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" (سيفير) قامت بالقضاء على تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائرها نحو 130 عسكريا أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" (زاباد) حسنت من تموضع قواتها، وقامت بالقضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت 5 هجمات مضادة، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 510 عسكريين أوكرانيين، مضيفة أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" (يوغ) حسنت من تموضع قواتها، وقضت على تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، وصدت هجوم مضاد وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 630 عسكريا أوكرانيا.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن عن تقدم قواتها على مختلف محاور القتال والقضاء على آلاف العسكريين الأوكران
11:07 GMT
وفي سياق متصل، لفتت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من قوات "المركز"( تسيتنر) تقدمت في عمق دفاعات العدو، وقامت بالقضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت 7 هجمات مضادة وبلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 500 عسكري أوكراني.
كما أشارت الوزارة في بيان أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" حسنت من تموضع قواتها، وقضت على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد هجومين مضادين، وبلغت خسائرها نحو 130 عسكريا أوكرانيا.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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