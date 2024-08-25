https://sarabic.ae/20240825/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تقدم-قواتها-على-مختلف-محاور-القتال-والقضاء-على-آلاف-العسكريين-الأوكران-1092083480.html

الدفاع الروسية تعلن عن تقدم قواتها على مختلف محاور القتال والقضاء على آلاف العسكريين الأوكران

الدفاع الروسية تعلن عن تقدم قواتها على مختلف محاور القتال والقضاء على آلاف العسكريين الأوكران

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بمقتل نحو 1960 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية. 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T11:07+0000

2024-08-25T11:07+0000

2024-08-25T11:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" (سيفير) قامت بالقضاء على تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائرها نحو 130 عسكريا أوكرانيا.وأوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" (زاباد) حسنت من تموضع قواتها، وقامت بالقضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت 5 هجمات مضادة، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 510 عسكريين أوكرانيين، مضيفة أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" (يوغ) حسنت من تموضع قواتها، وقضت على تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، وصدت هجوم مضاد وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 630 عسكريا أوكرانيا. وفي سياق متصل، لفتت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من قوات "المركز"( تسيتنر) تقدمت في عمق دفاعات العدو، وقامت بالقضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت 7 هجمات مضادة وبلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 500 عسكري أوكراني.كما أشارت الوزارة في بيان أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" حسنت من تموضع قواتها، وقضت على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد هجومين مضادين، وبلغت خسائرها نحو 130 عسكريا أوكرانيا.وفي السياق نفسه، قامت عمليات مجموعة قوات "دنيبر" بهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، والقضاء على نحو 60 عسكريا أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240825/إعلام-أوكرانيا-تخطط-لهجمات-استعراضية-ضد-روسيا-1092080038.html

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