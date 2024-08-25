https://sarabic.ae/20240825/إعلام-أوكرانيا-تخطط-لهجمات-استعراضية-ضد-روسيا-1092080038.html
إعلام: أوكرانيا تخطط لهجمات "استعراضية" ضد روسيا
إعلام: أوكرانيا تخطط لهجمات "استعراضية" ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا تخطط لاستخدام الصواريخ البريطانية والفرنسية والأمريكية بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T08:43+0000
2024-08-25T08:43+0000
2024-08-25T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/19/1092080327_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_351d8d3cc45bb786f66a093deaf291c1.jpg
وذكرت صحيفة بريطانية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن "الهجوم الاستعراضي بالصواريخ البريطانية والفرنسية والأمريكية سيُظهر لموسكو أن القواعد العسكرية القريبة من العاصمة نفسها قد تكون عرضة لهجمات مباشرة".وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكران على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.أمريكا تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلةوحذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وإشعال الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.
https://sarabic.ae/20240623/البنتاغون-يقول-إنه-على-علم-بتقارير-الهجوم-الأوكراني-على-سيفاستوبول-وأنه-ليس-لديه-ما-يقوله-1090114608.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/19/1092080327_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_cf5a062e1cb69bc3622b5f5c343f41e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
إعلام: أوكرانيا تخطط لهجمات "استعراضية" ضد روسيا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا تخطط لاستخدام الصواريخ البريطانية والفرنسية والأمريكية بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.
وذكرت صحيفة بريطانية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن "الهجوم الاستعراضي بالصواريخ البريطانية والفرنسية والأمريكية سيُظهر لموسكو أن القواعد العسكرية القريبة من العاصمة نفسها قد تكون عرضة لهجمات مباشرة".
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الأوكرانية تعتقد أنه بهذه الطريقة سيكون من الممكن التأثير على بدء المفاوضات مع روسيا.
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكران على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وحذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وإشعال الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.