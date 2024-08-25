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شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
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ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
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لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240825/إعلام-أوكرانيا-تخطط-لهجمات-استعراضية-ضد-روسيا-1092080038.html
إعلام: أوكرانيا تخطط لهجمات "استعراضية" ضد روسيا
إعلام: أوكرانيا تخطط لهجمات "استعراضية" ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا تخطط لاستخدام الصواريخ البريطانية والفرنسية والأمريكية بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T08:43+0000
2024-08-25T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة بريطانية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن "الهجوم الاستعراضي بالصواريخ البريطانية والفرنسية والأمريكية سيُظهر لموسكو أن القواعد العسكرية القريبة من العاصمة نفسها قد تكون عرضة لهجمات مباشرة".وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكران على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.أمريكا تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلةوحذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وإشعال الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.
https://sarabic.ae/20240623/البنتاغون-يقول-إنه-على-علم-بتقارير-الهجوم-الأوكراني-على-سيفاستوبول-وأنه-ليس-لديه-ما-يقوله-1090114608.html
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إعلام: أوكرانيا تخطط لهجمات "استعراضية" ضد روسيا

08:43 GMT 25.08.2024
© AP Photo / Lewis Jolyصاروخ ستورم شادو البريطاني
صاروخ ستورم شادو البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Lewis Joly
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا تخطط لاستخدام الصواريخ البريطانية والفرنسية والأمريكية بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.
وذكرت صحيفة بريطانية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن "الهجوم الاستعراضي بالصواريخ البريطانية والفرنسية والأمريكية سيُظهر لموسكو أن القواعد العسكرية القريبة من العاصمة نفسها قد تكون عرضة لهجمات مباشرة".
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الأوكرانية تعتقد أنه بهذه الطريقة سيكون من الممكن التأثير على بدء المفاوضات مع روسيا.
الوضع في سيفاستوبول بعد الهجوم الصاروخي الأوكراني بصواريخ أمريكية الصنع من طراز أتاكمس 23 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يقول إنه على علم بتقارير الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول وأنه ليس لديه ما يقوله
23 يونيو, 22:29 GMT
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكران على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
أمريكا تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة
وحذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وإشعال الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.
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