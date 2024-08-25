https://sarabic.ae/20240825/إعلام-أوكرانيا-تخطط-لهجمات-استعراضية-ضد-روسيا-1092080038.html

إعلام: أوكرانيا تخطط لهجمات "استعراضية" ضد روسيا

إعلام: أوكرانيا تخطط لهجمات "استعراضية" ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا تخطط لاستخدام الصواريخ البريطانية والفرنسية والأمريكية بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية. 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T08:43+0000

2024-08-25T08:43+0000

2024-08-25T08:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت صحيفة بريطانية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن "الهجوم الاستعراضي بالصواريخ البريطانية والفرنسية والأمريكية سيُظهر لموسكو أن القواعد العسكرية القريبة من العاصمة نفسها قد تكون عرضة لهجمات مباشرة".وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكران على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.أمريكا تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلةوحذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وإشعال الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.

https://sarabic.ae/20240623/البنتاغون-يقول-إنه-على-علم-بتقارير-الهجوم-الأوكراني-على-سيفاستوبول-وأنه-ليس-لديه-ما-يقوله-1090114608.html

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