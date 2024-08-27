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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240827/سو-34-الروسية-تستهدف-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092148707.html
"سو-34" الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
"سو-34" الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لقيام مقاتلة "سو-34" الروسية باستهداف تجمع للقوات والآليات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T19:20+0000
2024-08-27T19:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
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ويظهر الفيديو قيام مقاتلة من طراز "سو-34" الروسية باستهداف تجمعات ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالمنطقة الحدودية التابعة لمقاطعة كورسك.وفي 6 أغسطس/آب الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، فقد توقف تقدمهم.وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.الدفاع الروسية: القضاء على 360 جنديا أوكرانيا في كورسك على مدار اليوم الماضيروسيا تستعيد 115 جنديا أسيرا في تبادل للأسرى مع أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240827/الجيش-الروسي-يتصدى-لـ11-هجوما-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092141296.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي

"سو-34" الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو

19:20 GMT 27.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationمقاتلة قاذفة "سو-34"
مقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لقيام مقاتلة "سو-34" الروسية باستهداف تجمع للقوات والآليات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
ويظهر الفيديو قيام مقاتلة من طراز "سو-34" الروسية باستهداف تجمعات ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالمنطقة الحدودية التابعة لمقاطعة كورسك.
وفي 6 أغسطس/آب الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، فقد توقف تقدمهم.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يتصدى لـ11 هجوما للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
14:10 GMT
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
الدفاع الروسية: القضاء على 360 جنديا أوكرانيا في كورسك على مدار اليوم الماضي
روسيا تستعيد 115 جنديا أسيرا في تبادل للأسرى مع أوكرانيا
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