https://sarabic.ae/20240827/سو-34-الروسية-تستهدف-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092148707.html
"سو-34" الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
"سو-34" الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لقيام مقاتلة "سو-34" الروسية باستهداف تجمع للقوات والآليات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T19:20+0000
2024-08-27T19:20+0000
2024-08-27T19:20+0000
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ويظهر الفيديو قيام مقاتلة من طراز "سو-34" الروسية باستهداف تجمعات ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالمنطقة الحدودية التابعة لمقاطعة كورسك.وفي 6 أغسطس/آب الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك. وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، فقد توقف تقدمهم.وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.الدفاع الروسية: القضاء على 360 جنديا أوكرانيا في كورسك على مدار اليوم الماضيروسيا تستعيد 115 جنديا أسيرا في تبادل للأسرى مع أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240827/الجيش-الروسي-يتصدى-لـ11-هجوما-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092141296.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
"سو-34" الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لقيام مقاتلة "سو-34" الروسية باستهداف تجمع للقوات والآليات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
ويظهر الفيديو قيام مقاتلة من طراز "سو-34" الروسية باستهداف تجمعات ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالمنطقة الحدودية التابعة لمقاطعة كورسك.
وفي 6 أغسطس/آب الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك.
وكما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، فقد توقف تقدمهم.
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه كورسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري،
و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.