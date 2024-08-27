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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240827/الجيش-الروسي-يتصدى-لـ11-هجوما-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092141296.html
الجيش الروسي يتصدى لـ11 هجوما للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يتصدى لـ11 هجوما للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تصدت لـ11 هجوما للقوات الأوكرانية في محيط 4 بلدات في مقاطعة كورسك. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T14:10+0000
2024-08-27T14:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وبحسب بيان وزارة الدفاع، تصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، لـ11 هجومًا لمجموعات معادية في اتجاه بوركي، وكولباكي، وكريميانو مالايا لوكنيا، كما أحبطت أيضًا محاولات هجوم في اتجاه كراسنوكتيابرسكوي، وأولغوفكا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي. ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 65 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت ناقلة جنود مدرعة وثماني مركبات قتالية مدرعة.وتستمر عمليات الاستطلاع والبحث لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات التي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي تجمعات الأفراد والمعدات العسكرية في مقاطعة سومي التابعة للألوية الهجومية الجوية الميكانيكية 41 و54 و80 و82 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني أيضًا، وألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و107 في مناطق أتينسكوي، وبيلوبول، وبارانوفكا، وفوروجبا، وغليبنوي، وكاترينوفكا وأورلوفكا، وبوكروفكا، وبيرفومايسكوين وبوستوغورود، وبيرشيترافنيا، وإسمان.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 400 عسكري، و30 مركبة مدرعة، من بينها مركبة قتال مشاة، وناقلة جند مدرعة، و28 مركبة قتالية مدرعة، و13 مركبة، بالإضافة إلى ثلاث قطع مدفعية، وقاذفتين لإطلاق الصواريخ المتعددة، واحدة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وقذيفتي هاون.وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 6600 عسكري، 73 دبابة، 34 عربة قتال مشاة، 62 ناقلة جند مدرعة، 432 مركبة قتالية مدرعة، 201 مركبة، 45 قطعة مدفعية، 13 نظام لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك أربعة أنظمة صواريخ "هيمارس" وواحدة "إم إل أر إس"، و5 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و9 محطات حرب إلكترونية، ورادارين مضادين للبطاريات، ورادارات دفاع جوي، و5 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتان لإزالة الألغام الهندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وتستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسكالدفاع الروسية: مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني خلال المعارك في مقاطعة كورسك آخر 24 ساعة
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https://sarabic.ae/20240827/القوات-الروسية-تحرر-بلدة--أورلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092126732.html
https://sarabic.ae/20240827/الجيش-الروسي-يستهدف-أحد-مواقع-المدربين-الأجانب-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092122568.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يتصدى لـ11 هجوما للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

14:10 GMT 27.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تصدت لـ11 هجوما للقوات الأوكرانية في محيط 4 بلدات في مقاطعة كورسك.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، تصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، لـ11 هجومًا لمجموعات معادية في اتجاه بوركي، وكولباكي، وكريميانو مالايا لوكنيا، كما أحبطت أيضًا محاولات هجوم في اتجاه كراسنوكتيابرسكوي، وأولغوفكا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي. ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 65 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت ناقلة جنود مدرعة وثماني مركبات قتالية مدرعة.
وتستمر عمليات الاستطلاع والبحث لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات التي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية.
واستهدفت الضربات الجوية، ونيران المدفعية، تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة لألوية الهجوم الجوي 22 و61 و115 و80 و82 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الأمن ​​1004 في مناطق أباناسوفكا، وبوركي، وبوغدانوفكا، وفيكتوروفكا، و10 أوكتيابر، وكروغلنكوي، وكازاتشايا لوكنيا، وليوبيموفكا، وميخائيلوفكا، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو، وسناغوست.
بودليت - إي... رادار روسي ثلاثي الأبعاد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
3 رادارات روسية تكشف مواقع إطلاق قذائف المدفعية والهاون
11:56 GMT
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي تجمعات الأفراد والمعدات العسكرية في مقاطعة سومي التابعة للألوية الهجومية الجوية الميكانيكية 41 و54 و80 و82 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني أيضًا، وألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و107 في مناطق أتينسكوي، وبيلوبول، وبارانوفكا، وفوروجبا، وغليبنوي، وكاترينوفكا وأورلوفكا، وبوكروفكا، وبيرفومايسكوين وبوستوغورود، وبيرشيترافنيا، وإسمان.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:09 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 400 عسكري، و30 مركبة مدرعة، من بينها مركبة قتال مشاة، وناقلة جند مدرعة، و28 مركبة قتالية مدرعة، و13 مركبة، بالإضافة إلى ثلاث قطع مدفعية، وقاذفتين لإطلاق الصواريخ المتعددة، واحدة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وقذيفتي هاون.
وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 6600 عسكري، 73 دبابة، 34 عربة قتال مشاة، 62 ناقلة جند مدرعة، 432 مركبة قتالية مدرعة، 201 مركبة، 45 قطعة مدفعية، 13 نظام لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك أربعة أنظمة صواريخ "هيمارس" وواحدة "إم إل أر إس"، و5 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و9 محطات حرب إلكترونية، ورادارين مضادين للبطاريات، ورادارات دفاع جوي، و5 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتان لإزالة الألغام الهندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وتستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
مناورات قوقاز 2020، 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف أحد مواقع المدربين الأجانب للقوات المسلحة الأوكرانية
06:04 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني خلال المعارك في مقاطعة كورسك آخر 24 ساعة
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