https://sarabic.ae/20240826/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-القوات-الأوكرانية-في-كورسك-وسومي-وتكبدها-خسائر-جسيمة--عاجل-1092103533.html

طائرات تكتيكية روسية تضرب القوات الأوكرانية في كورسك وسومي وتكبدها خسائر جسيمة- عاجل

طائرات تكتيكية روسية تضرب القوات الأوكرانية في كورسك وسومي وتكبدها خسائر جسيمة- عاجل

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الطيران الروسي استهدف عدة مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعتي كورسك وسومي، وكبدها خسائر فادحة. 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T11:53+0000

2024-08-26T11:53+0000

2024-08-26T12:00+0000

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وصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، هجمات مجموعات هجومية معادية في اتجاه كريميانو، ومالايا لوكنيا، ونيتشيف، كما أحبطت أيضًا محاولات شن هجمات في اتجاه كوماروفكا، وسبالنوي، وكورينيفو، وبوغريبكي، وأولغوفكا.ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريا بين قتيل وجريح. وتم تدمير دبابة، و3 عربات قتالية مدرعة، وسيارة.ودمرت الضربات الجوية ونيران المدفعية، تجمعات القوى العاملة ومعدات اللواءين الميكانيكيين 22 و115، ولواء الهجوم الجوي 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الحماية والدعم 1004 في مناطق أباناسوفكا، وبوركي، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، و10 أوكتيابر، وكروغلينكو، ولوكنيا، وميخائيلوفكا، ونوفايا سوروتشينا، وبليخوفو، وسنغوست، ويوجني.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 400 عسكري، و27 مركبة مدرعة منها دبابة، ومركبتي قتال للمشاة، و3 ناقلات جند مدرعة، و21 مركبة قتالية، بالإضافة إلى 5 قطع مدفعية. وقذيفتي هاون، و11 مركبة، ورادار مضاد للبطاريات من صنع أمريكي من طراز "AN/TPQ-50".وفي المجموع، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 6200 عسكري، و73 دبابة، و33 مركبة قتال للمشاة، و61 ناقلة جند مدرعة، و404 مركبة قتالية مدرعة، و188 مركبة، و42 قطعة مدفعية، و5 صواريخ مضادة للطائرات، و11 قاذفة لأنظمة الصواريخ المتعددة، بما في ذلك ثلاثة منصات "هيمارس" و"إم إل أر أس"، و9 محطات للحرب الإلكترونية، وراداران مضادان للبطاريات، ورادار للدفاع الجوي، و5 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك، مركبتان لإزالة الألغام الهندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77". وبحسب وزارة الدفاع، تستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.راجمات "تورنادو-إس" روسي يدمر رتلا من المدرعات الأوكرانية على حدود كورسك... فيديومقاتلات روسية تدمر مركز تحكم لقيادة أركان اللواء 47 الأوكراني في مقاطعة سومي... فيديو

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https://sarabic.ae/20240826/القوات-الروسية-تشن-ضربة-صاروخية-على-منشآت-البنية-التحتية-للطاقة--عاجل-1092100156.html

https://sarabic.ae/20240826/اعتراض-وتدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-بريانسك-1092094407.html

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا