https://sarabic.ae/20240826/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-القوات-الأوكرانية-في-كورسك-وسومي-وتكبدها-خسائر-جسيمة--عاجل-1092103533.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب القوات الأوكرانية في كورسك وسومي وتكبدها خسائر جسيمة- عاجل
طائرات تكتيكية روسية تضرب القوات الأوكرانية في كورسك وسومي وتكبدها خسائر جسيمة- عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الطيران الروسي استهدف عدة مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعتي كورسك وسومي، وكبدها خسائر فادحة. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T11:53+0000
2024-08-26T11:53+0000
2024-08-26T12:00+0000
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وصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، هجمات مجموعات هجومية معادية في اتجاه كريميانو، ومالايا لوكنيا، ونيتشيف، كما أحبطت أيضًا محاولات شن هجمات في اتجاه كوماروفكا، وسبالنوي، وكورينيفو، وبوغريبكي، وأولغوفكا.ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريا بين قتيل وجريح. وتم تدمير دبابة، و3 عربات قتالية مدرعة، وسيارة.ودمرت الضربات الجوية ونيران المدفعية، تجمعات القوى العاملة ومعدات اللواءين الميكانيكيين 22 و115، ولواء الهجوم الجوي 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الحماية والدعم 1004 في مناطق أباناسوفكا، وبوركي، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، و10 أوكتيابر، وكروغلينكو، ولوكنيا، وميخائيلوفكا، ونوفايا سوروتشينا، وبليخوفو، وسنغوست، ويوجني.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 400 عسكري، و27 مركبة مدرعة منها دبابة، ومركبتي قتال للمشاة، و3 ناقلات جند مدرعة، و21 مركبة قتالية، بالإضافة إلى 5 قطع مدفعية. وقذيفتي هاون، و11 مركبة، ورادار مضاد للبطاريات من صنع أمريكي من طراز "AN/TPQ-50".وفي المجموع، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 6200 عسكري، و73 دبابة، و33 مركبة قتال للمشاة، و61 ناقلة جند مدرعة، و404 مركبة قتالية مدرعة، و188 مركبة، و42 قطعة مدفعية، و5 صواريخ مضادة للطائرات، و11 قاذفة لأنظمة الصواريخ المتعددة، بما في ذلك ثلاثة منصات "هيمارس" و"إم إل أر أس"، و9 محطات للحرب الإلكترونية، وراداران مضادان للبطاريات، ورادار للدفاع الجوي، و5 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك، مركبتان لإزالة الألغام الهندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77". وبحسب وزارة الدفاع، تستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.راجمات "تورنادو-إس" روسي يدمر رتلا من المدرعات الأوكرانية على حدود كورسك... فيديومقاتلات روسية تدمر مركز تحكم لقيادة أركان اللواء 47 الأوكراني في مقاطعة سومي... فيديو
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https://sarabic.ae/20240826/القوات-الروسية-تشن-ضربة-صاروخية-على-منشآت-البنية-التحتية-للطاقة--عاجل-1092100156.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
طائرات تكتيكية روسية تضرب القوات الأوكرانية في كورسك وسومي وتكبدها خسائر جسيمة- عاجل
11:53 GMT 26.08.2024 (تم التحديث: 12:00 GMT 26.08.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الطيران الروسي استهدف عدة مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعتي كورسك وسومي، وكبدها خسائر فادحة.
وصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، هجمات مجموعات هجومية معادية في اتجاه كريميانو، ومالايا لوكنيا، ونيتشيف، كما أحبطت أيضًا محاولات شن هجمات في اتجاه كوماروفكا، وسبالنوي، وكورينيفو، وبوغريبكي، وأولغوفكا.
ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريا بين قتيل وجريح. وتم تدمير دبابة، و3 عربات قتالية مدرعة، وسيارة.
وتتواصل عمليات الاستطلاع والبحث لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات التي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية.
ودمرت الضربات الجوية ونيران المدفعية، تجمعات القوى العاملة ومعدات اللواءين الميكانيكيين 22 و115
، ولواء الهجوم الجوي 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الحماية والدعم 1004 في مناطق أباناسوفكا، وبوركي، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، و10 أوكتيابر، وكروغلينكو، ولوكنيا، وميخائيلوفكا، ونوفايا سوروتشينا، وبليخوفو، وسنغوست، ويوجني.
ونفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات في مقاطعة سومي على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية للألوية 22 و41 و54 الآلية، واستهدف ألوية الهجوم الجوي 80 و 82 و 95 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 36 من مشاة البحرية، واللواء الأول من الحرس الوطني، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الأرضي 103 و106 و129 في مناطق بيلوبول، وبونياكينو، وبويارو ليزيتشي، وبارانوفكا، ودروجبا، وزابسيليه، وكاترينيفكا، ومالوشينو، وبيرفومايسكوي، وأورلوفكا، وبوستوغورود، وسفيسا، وسومي، وخوتن، وتشيرفونوي، وياستريبينو.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 400 عسكري، و27 مركبة مدرعة منها دبابة، ومركبتي قتال للمشاة، و3 ناقلات جند
مدرعة، و21 مركبة قتالية، بالإضافة إلى 5 قطع مدفعية. وقذيفتي هاون، و11 مركبة، ورادار مضاد للبطاريات من صنع أمريكي من طراز "AN/TPQ-50".
وفي المجموع، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 6200 عسكري، و73 دبابة، و33 مركبة قتال للمشاة، و61 ناقلة جند مدرعة، و404 مركبة قتالية مدرعة، و188 مركبة، و42 قطعة مدفعية، و5 صواريخ مضادة للطائرات، و11 قاذفة لأنظمة الصواريخ المتعددة، بما في ذلك ثلاثة منصات "هيمارس" و"إم إل أر أس"، و9 محطات للحرب الإلكترونية، وراداران مضادان للبطاريات،
ورادار للدفاع الجوي، و5 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك، مركبتان لإزالة الألغام الهندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77". وبحسب وزارة الدفاع، تستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.