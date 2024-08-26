اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك

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كواليس السينما
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المقهى الثقافي
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شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
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08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
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10:03 GMT
28 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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عالم سبوتنيك
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240826/اعتراض-وتدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-بريانسك-1092094407.html
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T00:24+0000
2024-08-26T00:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أراضي منطقة بريانسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغربعليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240825/مقتل-5-مدنيين-وإصابة-12-آخرين-في-هجوم-أوكراني-على-بيلغورود-الروسية--عاجل-1092075304.html
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طائرة مسيرة, روسيا, القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة, روسيا, القوات الأوكرانية

اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك

00:24 GMT 26.08.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور طائرة مسيرة "أورلان-10أو" في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
 طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© Sputnik
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أراضي منطقة بريانسك".
وأضاف: "تم رصد وتدمير طائرة مسيرة من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية". مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية، وأن الخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في موقع سقوط الحطام.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين في هجوم أوكراني على بيلغورود الروسية
أمس, 00:37 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب
عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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