https://sarabic.ae/20240826/اعتراض-وتدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-بريانسك-1092094407.html
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T00:24+0000
2024-08-26T00:24+0000
2024-08-26T00:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أراضي منطقة بريانسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغربعليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240825/مقتل-5-مدنيين-وإصابة-12-آخرين-في-هجوم-أوكراني-على-بيلغورود-الروسية--عاجل-1092075304.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
طائرة مسيرة, روسيا, القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة, روسيا, القوات الأوكرانية
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي
باستخدام طائرة مسيرة على أراضي منطقة بريانسك".
وأضاف: "تم رصد وتدمير طائرة مسيرة من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية". مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية، وأن الخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في موقع سقوط الحطام.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب
عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.