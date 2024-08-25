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مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
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ملفات ساخنة
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مساحة حرة
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240825/مقتل-5-مدنيين-وإصابة-12-آخرين-في-هجوم-أوكراني-على-بيلغورود-الروسية--عاجل-1092075304.html
مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين في هجوم أوكراني على بيلغورود الروسية
مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين في هجوم أوكراني على بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، أن هجومًا أوكرانيًا استهدف قرية راكيتنايا في المقاطعة. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T00:37+0000
2024-08-25T01:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
روسيا
قصف
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موسكو- سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "وجهت القوات المسلحة الأوكرانية في منتصف الليل ضربة إرهابية قاسية إلى قرية راكيتنايا. ولسوء الحظ، أدى قصف العدو إلى مقتل خمسة مدنيين". مشيرًا إلى أن "الهجوم أسفر عن إصابة 12 شخصًا، بينهم ثلاثة قاصرين".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240824/إصابة-شخص-بشظايا-خلال-هجوم-بمسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-فورونيج-1092055787.html
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القوات الأوكرانية, روسيا, قصف
القوات الأوكرانية, روسيا, قصف

مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين في هجوم أوكراني على بيلغورود الروسية

00:37 GMT 25.08.2024 (تم التحديث: 01:05 GMT 25.08.2024)
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Sputnik . Anton Vergun
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، أن هجومًا أوكرانيًا استهدف قرية راكيتنايا في المقاطعة.
موسكو- سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "وجهت القوات المسلحة الأوكرانية في منتصف الليل ضربة إرهابية قاسية إلى قرية راكيتنايا. ولسوء الحظ، أدى قصف العدو إلى مقتل خمسة مدنيين". مشيرًا إلى أن "الهجوم أسفر عن إصابة 12 شخصًا، بينهم ثلاثة قاصرين".
وأضاف: "تعرضت 10 منازل خاصة لأضرار نتيجة للهجوم، فيما قُطع الغاز بشكل مؤقت عن قرى راكيتنايا وبوريسبولي ونوفولينينسكوي، وهناك أضرار محلية لحقت بخط الكهرباء".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة شخص بشظايا خلال هجوم بمسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج
أمس, 00:42 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة00:49 GMT
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