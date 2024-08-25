https://sarabic.ae/20240825/مقتل-5-مدنيين-وإصابة-12-آخرين-في-هجوم-أوكراني-على-بيلغورود-الروسية--عاجل-1092075304.html
مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين في هجوم أوكراني على بيلغورود الروسية
مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين في هجوم أوكراني على بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، أن هجومًا أوكرانيًا استهدف قرية راكيتنايا في المقاطعة. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T00:37+0000
2024-08-25T00:37+0000
2024-08-25T01:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
روسيا
قصف
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موسكو- سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "وجهت القوات المسلحة الأوكرانية في منتصف الليل ضربة إرهابية قاسية إلى قرية راكيتنايا. ولسوء الحظ، أدى قصف العدو إلى مقتل خمسة مدنيين". مشيرًا إلى أن "الهجوم أسفر عن إصابة 12 شخصًا، بينهم ثلاثة قاصرين".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240824/إصابة-شخص-بشظايا-خلال-هجوم-بمسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-فورونيج-1092055787.html
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القوات الأوكرانية, روسيا, قصف
القوات الأوكرانية, روسيا, قصف
مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين في هجوم أوكراني على بيلغورود الروسية
00:37 GMT 25.08.2024 (تم التحديث: 01:05 GMT 25.08.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، أن هجومًا أوكرانيًا استهدف قرية راكيتنايا في المقاطعة.
موسكو- سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "وجهت القوات المسلحة الأوكرانية في منتصف الليل ضربة إرهابية قاسية إلى قرية راكيتنايا. ولسوء الحظ، أدى قصف العدو إلى مقتل خمسة مدنيين". مشيرًا إلى أن "الهجوم أسفر عن إصابة 12 شخصًا، بينهم ثلاثة قاصرين".
وأضاف: "تعرضت 10 منازل خاصة لأضرار نتيجة للهجوم، فيما قُطع الغاز بشكل مؤقت عن قرى راكيتنايا وبوريسبولي ونوفولينينسكوي، وهناك أضرار محلية لحقت بخط الكهرباء".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.