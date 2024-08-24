https://sarabic.ae/20240824/إصابة-شخص-بشظايا-خلال-هجوم-بمسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-فورونيج-1092055787.html

إصابة شخص بشظايا خلال هجوم بمسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج

إصابة شخص بشظايا خلال هجوم بمسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، اليوم السبت، إصابة شخص بشظايا طائرة أوكرانية مسيرة أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية. 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T00:42+0000

2024-08-24T00:42+0000

2024-08-24T00:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

طائرة مسيرة

روسيا

القوات الأوكرانية

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موسكو - سبوتنيك. وقال جوسيف في بيان له: "على أراضي منطقة فورونيج، رصدت قوات الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيرة ودمرتها".وتابع الحاكم، "أن خطر هجمات الطائرات الميسرة في المنطقة لا يزال قائما".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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طائرة مسيرة, روسيا, القوات الأوكرانية