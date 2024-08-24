https://sarabic.ae/20240824/إصابة-شخص-بشظايا-خلال-هجوم-بمسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-فورونيج-1092055787.html
إصابة شخص بشظايا خلال هجوم بمسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج
إصابة شخص بشظايا خلال هجوم بمسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، اليوم السبت، إصابة شخص بشظايا طائرة أوكرانية مسيرة أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T00:42+0000
2024-08-24T00:42+0000
2024-08-24T00:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال جوسيف في بيان له: "على أراضي منطقة فورونيج، رصدت قوات الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيرة ودمرتها".وتابع الحاكم، "أن خطر هجمات الطائرات الميسرة في المنطقة لا يزال قائما".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240823/مقتل-20-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-عشرات-الآليات-العسكرية-في-ضربة-روسية-على-سومي-1092055381.html
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طائرة مسيرة, روسيا, القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة, روسيا, القوات الأوكرانية
إصابة شخص بشظايا خلال هجوم بمسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج
00:42 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 00:45 GMT 24.08.2024)
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، اليوم السبت، إصابة شخص بشظايا طائرة أوكرانية مسيرة أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال جوسيف في بيان له: "على أراضي منطقة فورونيج، رصدت قوات الدفاع الجوي المناوبة
طائرة مسيرة ودمرتها".
وأضاف، "نتيجة لسقوط حطام الطائرات المسيرة في إحدى البلديات، اندلع حريق، وقد تم إخماده، وبحسب المعلومات الأولية، أصيب أحد الأشخاص بشظية، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له".
وتابع الحاكم، "أن خطر هجمات الطائرات الميسرة في المنطقة لا يزال قائما".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.