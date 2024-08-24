https://sarabic.ae/20240824/القوات-الجوية-الروسية-تدمر-ثلاث-قواعد-للمسلحين-المختبئين-في-مناطق-يصعب-الوصول-إليها-في-سوريا-1092073237.html

القوات الجوية الروسية تدمر ثلاث قواعد للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في سوريا

القوات الجوية الروسية تدمر ثلاث قواعد للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في سوريا

سبوتنيك عربي

ذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أول أوليغ إغناسيوك، أن القوات الجوية الروسية دمرت ثلاث قواعد للمسلحين المختبئين في... 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T20:04+0000

2024-08-24T20:04+0000

2024-08-24T20:04+0000

العالم العربي

روسيا

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وأضاف إغناسيوك: "في 23 أغسطس/ آب، دمرت الضربات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف (التي تسيطر عليها الولايات المتحدة) وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في الصحراء السورية".أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، يوم 18 أغسطس الجاري، أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري شمال شرقي سوريا.على صعيد آخر، أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بأنه في 17 أغسطس، فوق منطقة التنف بمحافظة حمص على ارتفاع 6700 متر، حدث اقتراب خطير بين قاذفة مقاتلة من طراز "إف/ إيه - 18" أمريكية تابعة لـ"التحالف" الدولي في سوريا، وطائرة من طراز "آن - 30" تابعة لقوات الجو الروسية، التي كانت تقوم برحلة مخططة في الأجواء السورية، واتخذ الطاقم الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، التدابير اللازمة على الفور لمنع الاصطدام".وأكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، حينها، أن زوجين من مقاتلات "إف-15" وزوجين من الطائرات الهجومية من طراز "إي-10" التابعة لـ”التحالف” قامت بانتهاك قواعد استخدام الأجواء السورية في منطقة التنف 8 مرات على مدار 24 ساعة فقط.ومطلع الشهر الماضي، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن روسيا لن تبادر لإجراء أي اتصالات مع الولايات المتحدة بعد سلسلة الحوادث التي تضمنت اقترابا خطيرا بين طائرات أمريكية مسيرة وطائرات روسية في أجواء سوريا.

https://sarabic.ae/20240818/مركز-المصالحة-الروسي-القوات-الروسية-تستهدف-موقعين-لمسلحين-بجبل-البشري-في-سوريا-1091873291.html

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