https://sarabic.ae/20240818/مركز-المصالحة-اقتراب-طائرة-تابعة-لـالتحالف-الدولي-بشكل-خطير-من-مقاتلة-روسية-في-سماء-سوريا-1091872599.html
مركز المصالحة: اقتراب طائرة تابعة لـ"التحالف الدولي" بشكل خطير من مقاتلة روسية في سماء سوريا
مركز المصالحة: اقتراب طائرة تابعة لـ"التحالف الدولي" بشكل خطير من مقاتلة روسية في سماء سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أول أوليغ إغناسيوك، باقتراب قاذفة مقاتلة من طراز "إف/آه-18" تابعة للتحالف الدولي... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T20:03+0000
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روسيا
العالم العربي
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وأضاف إغناسيوك، أنه "في 17 أغسطس/ آب، من الساعة 11:05 إلى الساعة 11:10 [بتوقيت موسكو]، وقع اقتراب خطير لطائرة مقاتلة من طراز "إف/أ-18" فوق منطقة التنف بمحافظة حمص على ارتفاع 6700 متر، من طائرة "أ -إن-30" تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مجدولة إلى المجال الجوي السوري، واتخذ الطاقم الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، التدابير اللازمة على الفور لمنع الاصطدام".وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، أوليغ إغناسيوك، يوم أمس السبت، أن القوات الجوية الروسية نفذت، خلال اليومين الماضيين، ضربات على أربع قواعد للمسلحين المختبئين في سلسلة جبال البشري في سوريا.وقال إغناسيوك: "على مدى اليومين الماضيين، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على أربع قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري".
https://sarabic.ae/20240811/مركز-المصالحة-الروسي-يعلن-مقتل-3-جنود-سوريين-وإصابة-2-آخرين-1091630780.html
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روسيا, العالم العربي
مركز المصالحة: اقتراب طائرة تابعة لـ"التحالف الدولي" بشكل خطير من مقاتلة روسية في سماء سوريا
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أول أوليغ إغناسيوك، باقتراب قاذفة مقاتلة من طراز "إف/آه-18" تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشكل خطير من طائرة "أ -إن-30" للقوات الجوية الروسية في سماء منطقة التنف بمحافظة حمص في سوريا، وقام الطاقم الروسي على الفور بمنع الاصطدام.
وأضاف إغناسيوك، أنه "في 17 أغسطس/ آب، من الساعة 11:05 إلى الساعة 11:10 [بتوقيت موسكو]، وقع اقتراب خطير لطائرة مقاتلة من طراز "إف/أ-18" فوق منطقة التنف بمحافظة حمص على ارتفاع 6700 متر، من طائرة "أ -إن-30" تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مجدولة إلى المجال الجوي السوري، واتخذ الطاقم الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، التدابير اللازمة على الفور لمنع الاصطدام".
كما ذكر إغناسيوك، أنه دمرت القوات الجوية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية قاعدتين للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري في سوريا.
وأضاف: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونتيجة لضربات القوات الجوية الروسية، تم تدمير قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري".
وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، أوليغ إغناسيوك، يوم أمس السبت، أن القوات الجوية الروسية نفذت، خلال اليومين الماضيين، ضربات على أربع قواعد للمسلحين المختبئين في سلسلة جبال البشري في سوريا.
وقال إغناسيوك: "على مدى اليومين الماضيين، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على أربع قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري".