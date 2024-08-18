مركز المصالحة: اقتراب طائرة تابعة لـ"التحالف الدولي" بشكل خطير من مقاتلة روسية في سماء سوريا

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شؤون عسكرية
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
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13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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مرايا العلوم
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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مركز المصالحة: اقتراب طائرة تابعة لـ"التحالف الدولي" بشكل خطير من مقاتلة روسية في سماء سوريا
مركز المصالحة: اقتراب طائرة تابعة لـ"التحالف الدولي" بشكل خطير من مقاتلة روسية في سماء سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أول أوليغ إغناسيوك، باقتراب قاذفة مقاتلة من طراز "إف/آه-18" تابعة للتحالف الدولي... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T20:03+0000
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روسيا
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وأضاف إغناسيوك، أنه "في 17 أغسطس/ آب، من الساعة 11:05 إلى الساعة 11:10 [بتوقيت موسكو]، وقع اقتراب خطير لطائرة مقاتلة من طراز "إف/أ-18" فوق منطقة التنف بمحافظة حمص على ارتفاع 6700 متر، من طائرة "أ -إن-30" تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مجدولة إلى المجال الجوي السوري، واتخذ الطاقم الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، التدابير اللازمة على الفور لمنع الاصطدام".وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، أوليغ إغناسيوك، يوم أمس السبت، أن القوات الجوية الروسية نفذت، خلال اليومين الماضيين، ضربات على أربع قواعد للمسلحين المختبئين في سلسلة جبال البشري في سوريا.وقال إغناسيوك: "على مدى اليومين الماضيين، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على أربع قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري".
https://sarabic.ae/20240811/مركز-المصالحة-الروسي-يعلن-مقتل-3-جنود-سوريين-وإصابة-2-آخرين-1091630780.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

مركز المصالحة: اقتراب طائرة تابعة لـ"التحالف الدولي" بشكل خطير من مقاتلة روسية في سماء سوريا

20:03 GMT 18.08.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطائرتا "تو-22" في مطار قاعدة حميميم
طائرتا تو-22 في مطار قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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تابعنا عبر
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أول أوليغ إغناسيوك، باقتراب قاذفة مقاتلة من طراز "إف/آه-18" تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشكل خطير من طائرة "أ -إن-30" للقوات الجوية الروسية في سماء منطقة التنف بمحافظة حمص في سوريا، وقام الطاقم الروسي على الفور بمنع الاصطدام.
وأضاف إغناسيوك، أنه "في 17 أغسطس/ آب، من الساعة 11:05 إلى الساعة 11:10 [بتوقيت موسكو]، وقع اقتراب خطير لطائرة مقاتلة من طراز "إف/أ-18" فوق منطقة التنف بمحافظة حمص على ارتفاع 6700 متر، من طائرة "أ -إن-30" تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مجدولة إلى المجال الجوي السوري، واتخذ الطاقم الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، التدابير اللازمة على الفور لمنع الاصطدام".
كما ذكر إغناسيوك، أنه دمرت القوات الجوية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية قاعدتين للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري في سوريا.
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
مركز المصالحة الروسي يعلن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين
11 أغسطس, 20:05 GMT
وأضاف: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونتيجة لضربات القوات الجوية الروسية، تم تدمير قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري".
وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، أوليغ إغناسيوك، يوم أمس السبت، أن القوات الجوية الروسية نفذت، خلال اليومين الماضيين، ضربات على أربع قواعد للمسلحين المختبئين في سلسلة جبال البشري في سوريا.
وقال إغناسيوك: "على مدى اليومين الماضيين، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على أربع قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري".
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