مركز المصالحة الروسي يعلن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين

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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
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شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
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30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
11:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:42 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
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هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
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29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
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29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن: مسؤولية التوصل لاتفاق بغزة تقع على عاتق الطرفين.. تطبيق نظام مكافحة الإرهاب بمقاطعتي بيلغورود وكورسك
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لبنان والعالم
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06:00 GMT
123 د
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
09:31 GMT
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السينما والرياضة تحدي وشغف
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مركز المصالحة الروسي يعلن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين
مركز المصالحة الروسي يعلن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال إغناستيوك، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن الجنود لقوا حتفهم أثناء صد هجوم لمسلحين على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.وتابع: "كانت مجموعة تخريبية تحاول تنفيذ هجوم بمنطقة النحشيبة بالمحافظة، لكن تصدت لهم القوات السورية".وأردف: "وصل عدد المسلحين المهاجمين إلى 15 شخصا وكان هدفهم مهاجمة موقع للقوات الحكومية السورية".وكانت الاستخبارات الخارجية الروسية قد حذرت، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة تُعدّ بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".
https://sarabic.ae/20240518/مركز-المصالحة-المسلحون-في-سوريا-يستعدون-لمهاجمة-المواقع-السورية-والروسية-1088970132.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, روسيا

مركز المصالحة الروسي يعلن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين

20:05 GMT 11.08.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين.
موسكو - سبوتنيك. وقال إغناستيوك، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن الجنود لقوا حتفهم أثناء صد هجوم لمسلحين على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
طائرات الهليكوبتر الروسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
مركز المصالحة: المسلحون في سوريا يستعدون لمهاجمة المواقع السورية والروسية
18 مايو, 19:22 GMT
وتابع: "كانت مجموعة تخريبية تحاول تنفيذ هجوم بمنطقة النحشيبة بالمحافظة، لكن تصدت لهم القوات السورية".
وأردف: "وصل عدد المسلحين المهاجمين إلى 15 شخصا وكان هدفهم مهاجمة موقع للقوات الحكومية السورية".
وكانت الاستخبارات الخارجية الروسية قد حذرت، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة تُعدّ بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".
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Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT
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