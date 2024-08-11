https://sarabic.ae/20240811/مركز-المصالحة-الروسي-يعلن-مقتل-3-جنود-سوريين-وإصابة-2-آخرين-1091630780.html
مركز المصالحة الروسي يعلن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين
مركز المصالحة الروسي يعلن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T20:05+0000
2024-08-11T20:05+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال إغناستيوك، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن الجنود لقوا حتفهم أثناء صد هجوم لمسلحين على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.وتابع: "كانت مجموعة تخريبية تحاول تنفيذ هجوم بمنطقة النحشيبة بالمحافظة، لكن تصدت لهم القوات السورية".وأردف: "وصل عدد المسلحين المهاجمين إلى 15 شخصا وكان هدفهم مهاجمة موقع للقوات الحكومية السورية".وكانت الاستخبارات الخارجية الروسية قد حذرت، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة تُعدّ بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".
https://sarabic.ae/20240518/مركز-المصالحة-المسلحون-في-سوريا-يستعدون-لمهاجمة-المواقع-السورية-والروسية-1088970132.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, روسيا
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, روسيا
مركز المصالحة الروسي يعلن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين.
موسكو - سبوتنيك
. وقال إغناستيوك، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن الجنود لقوا حتفهم أثناء صد هجوم لمسلحين على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وتابع: "كانت مجموعة تخريبية تحاول تنفيذ هجوم بمنطقة النحشيبة بالمحافظة، لكن تصدت لهم القوات السورية".
وأردف: "وصل عدد المسلحين
المهاجمين إلى 15 شخصا وكان هدفهم مهاجمة موقع للقوات الحكومية السورية".
وكانت الاستخبارات الخارجية الروسية قد حذرت، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة تُعدّ بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن
والعراق".