https://sarabic.ae/20240518/مركز-المصالحة-المسلحون-في-سوريا-يستعدون-لمهاجمة-المواقع-السورية-والروسية-1088970132.html
مركز المصالحة: المسلحون في سوريا يستعدون لمهاجمة المواقع السورية والروسية
مركز المصالحة: المسلحون في سوريا يستعدون لمهاجمة المواقع السورية والروسية
سبوتنيك عربي
أفاد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، بأن مسلحي "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا)، يستعدون لضرب... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T19:22+0000
2024-05-18T19:22+0000
2024-05-18T19:22+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال بوبوف خلال مؤتمر صحفي: "بحسب البيانات الواردة إلى المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، يستعد مسلحو جبهة النصرة الإرهابية في مناطق بلدتي كنصفرة والبارة لشن ضربات باستخدام طائرات من دون طيار ضمن معدات هجومية ضد مواقع العسكريين الروس والسوريين".وأوضح بوبوف أن قيادة المجموعة الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية اتخذت الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة.وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعدّ بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".
https://sarabic.ae/20240516/الأردن-يعلن-إحباط-محاولة-تسلل-وتهريب-مواد-مخدرة-قادمة-من-سوريا-1088914722.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
مركز المصالحة: المسلحون في سوريا يستعدون لمهاجمة المواقع السورية والروسية
أفاد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، بأن مسلحي "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا)، يستعدون لضرب مواقع للجيش الروسي والسوري باستخدام طائرات من دون طيار.
وقال بوبوف خلال مؤتمر صحفي: "بحسب البيانات الواردة إلى المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، يستعد مسلحو جبهة النصرة الإرهابية في مناطق بلدتي كنصفرة والبارة لشن ضربات باستخدام طائرات من دون طيار ضمن معدات هجومية ضد مواقع العسكريين الروس والسوريين".
وأوضح بوبوف أن قيادة المجموعة الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية اتخذت الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة.
وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعدّ بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.
ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية
عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".