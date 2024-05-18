مركز المصالحة: المسلحون في سوريا يستعدون لمهاجمة المواقع السورية والروسية

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خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
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27 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
10:55 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
12:31 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
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مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240518/مركز-المصالحة-المسلحون-في-سوريا-يستعدون-لمهاجمة-المواقع-السورية-والروسية-1088970132.html
مركز المصالحة: المسلحون في سوريا يستعدون لمهاجمة المواقع السورية والروسية
مركز المصالحة: المسلحون في سوريا يستعدون لمهاجمة المواقع السورية والروسية
سبوتنيك عربي
أفاد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، بأن مسلحي "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا)، يستعدون لضرب... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T19:22+0000
2024-05-18T19:22+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال بوبوف خلال مؤتمر صحفي: "بحسب البيانات الواردة إلى المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، يستعد مسلحو جبهة النصرة الإرهابية في مناطق بلدتي كنصفرة والبارة لشن ضربات باستخدام طائرات من دون طيار ضمن معدات هجومية ضد مواقع العسكريين الروس والسوريين".وأوضح بوبوف أن قيادة المجموعة الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية اتخذت الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة.وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعدّ بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".
https://sarabic.ae/20240516/الأردن-يعلن-إحباط-محاولة-تسلل-وتهريب-مواد-مخدرة-قادمة-من-سوريا-1088914722.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

مركز المصالحة: المسلحون في سوريا يستعدون لمهاجمة المواقع السورية والروسية

19:22 GMT 18.05.2024
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات الهليكوبتر الروسية في قاعدة حميميم
طائرات الهليكوبتر الروسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، بأن مسلحي "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا)، يستعدون لضرب مواقع للجيش الروسي والسوري باستخدام طائرات من دون طيار.
وقال بوبوف خلال مؤتمر صحفي: "بحسب البيانات الواردة إلى المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، يستعد مسلحو جبهة النصرة الإرهابية في مناطق بلدتي كنصفرة والبارة لشن ضربات باستخدام طائرات من دون طيار ضمن معدات هجومية ضد مواقع العسكريين الروس والسوريين".
وأوضح بوبوف أن قيادة المجموعة الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية اتخذت الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة.
الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا
16 مايو, 21:56 GMT
وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعدّ بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.
ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لابيد يطالب غانتس بإعلان استقالته من حكومة نتنياهو.. فيديو وصور12:55 GMT
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