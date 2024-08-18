مركز المصالحة الروسي: القوات الروسية تستهدف موقعين لمسلحين بجبل البشري في سوريا

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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240818/مركز-المصالحة-الروسي-القوات-الروسية-تستهدف-موقعين-لمسلحين-بجبل-البشري-في-سوريا-1091873291.html
مركز المصالحة الروسي: القوات الروسية تستهدف موقعين لمسلحين بجبل البشري في سوريا
مركز المصالحة الروسي: القوات الروسية تستهدف موقعين لمسلحين بجبل البشري في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T20:44+0000
2024-08-18T20:44+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال إغناسيوك، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونتيجة لضربات القوات الجوية الروسية، تم تدمير قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري".على صعيد آخر، أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بأنه في 17 أغسطس/ آب، فوق منطقة التنف بمحافظة حمص على ارتفاع 6700 متر، حدث اقتراب خطير بين قاذفة مقاتلة من طراز "إف/ إيه - 18" أمريكية تابعة لـ"التحالف" الدولي في سوريا، وطائرة من طراز "آن - 30" تابعة لقوات الجو الروسية، التي كانت تقوم برحلة مخططة في الأجواء السورية، واتخذ الطاقم الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، التدابير اللازمة على الفور لمنع الاصطدام".وكان أوليغ إغناسيوك، في نهاية الشهر الماضي، قد أعلن أن طائرات مسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" تابعة لـ"التحالف الدولي" في سوريا، اقتربت مرتين بشكل خطير في سماء محافظة حمص السورية بطائرة مقاتلة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الروسية، أثناء قيامها برحلة مجدولة.وأكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، حينها، أن زوجين من مقاتلات "إف-15" وزوجين من الطائرات الهجومية من طراز "إي-10" التابعة لـ”التحالف” قامت بانتهاك قواعد استخدام الأجواء السورية في منطقة التنف 8 مرات على مدار 24 ساعة فقط.ومطلع الشهر الماضي، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن روسيا لن تبادر لإجراء أي اتصالات مع الولايات المتحدة بعد سلسلة الحوادث التي تضمنت اقترابا خطيرا بين طائرات أمريكية مسيرة وطائرات روسية في أجواء سوريا.
https://sarabic.ae/20240818/مركز-المصالحة-اقتراب-طائرة-تابعة-لـالتحالف-الدولي-بشكل-خطير-من-مقاتلة-روسية-في-سماء-سوريا-1091872599.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مركز المصالحة الروسي: القوات الروسية تستهدف موقعين لمسلحين بجبل البشري في سوريا

20:44 GMT 18.08.2024
© Sputnik . Atia Al atiaجهود روسية تثمر فك حصار قوات "قسد" عن مدينتي الحسكة والقامشلي شرقي سوريا
جهود روسية تثمر فك حصار قوات قسد عن مدينتي الحسكة والقامشلي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© Sputnik . Atia Al atia
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري شمال شرقي سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال إغناسيوك، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونتيجة لضربات القوات الجوية الروسية، تم تدمير قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري".
طائرتا تو-22 في مطار قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
مركز المصالحة: اقتراب طائرة تابعة لـ"التحالف الدولي" بشكل خطير من مقاتلة روسية في سماء سوريا
20:03 GMT
على صعيد آخر، أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بأنه في 17 أغسطس/ آب، فوق منطقة التنف بمحافظة حمص على ارتفاع 6700 متر، حدث اقتراب خطير بين قاذفة مقاتلة من طراز "إف/ إيه - 18" أمريكية تابعة لـ"التحالف" الدولي في سوريا، وطائرة من طراز "آن - 30" تابعة لقوات الجو الروسية، التي كانت تقوم برحلة مخططة في الأجواء السورية، واتخذ الطاقم الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، التدابير اللازمة على الفور لمنع الاصطدام".
وكان أوليغ إغناسيوك، في نهاية الشهر الماضي، قد أعلن أن طائرات مسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" تابعة لـ"التحالف الدولي" في سوريا، اقتربت مرتين بشكل خطير في سماء محافظة حمص السورية بطائرة مقاتلة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الروسية، أثناء قيامها برحلة مجدولة.
الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
مركز المصالحة الروسي: إصابة 4 جنود سوريين في إدلب وحلب جراء قصف إرهابي
6 يوليو, 19:53 GMT
وأكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، حينها، أن زوجين من مقاتلات "إف-15" وزوجين من الطائرات الهجومية من طراز "إي-10" التابعة لـ”التحالف” قامت بانتهاك قواعد استخدام الأجواء السورية في منطقة التنف 8 مرات على مدار 24 ساعة فقط.
ومطلع الشهر الماضي، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن روسيا لن تبادر لإجراء أي اتصالات مع الولايات المتحدة بعد سلسلة الحوادث التي تضمنت اقترابا خطيرا بين طائرات أمريكية مسيرة وطائرات روسية في أجواء سوريا.
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Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهتأمس, 05:18 GMT
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