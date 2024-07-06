مركز المصالحة الروسي: إصابة 4 جنود سوريين في إدلب وحلب جراء قصف إرهابي

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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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29 د
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
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بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
11:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
12:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي للتفاوض مع حماس ونتنياهو ييبحث صفقة حماس ، روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
17:03 GMT
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أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
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21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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الإنسان والثقافة
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29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
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30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240706/مركز-المصالحة-الروسي-إصابة-4-جنود-سوريين-في-إدلب-وحلب-جراء-قصف-إرهابي-1090553711.html
مركز المصالحة الروسي: إصابة 4 جنود سوريين في إدلب وحلب جراء قصف إرهابي
مركز المصالحة الروسي: إصابة 4 جنود سوريين في إدلب وحلب جراء قصف إرهابي
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، أن أربعة جنود سوريين أصيبوا في محافظتي إدلب وحلب جراء قصف إرهابي. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T19:53+0000
2024-07-06T19:53+0000
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وأضاف بوبوف في مؤتمر صحفي، أنه "أصيب جنديان سوريان نتيجة لقذائف هاون من الإرهابيين من منطقة تديل على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة قرية عاجل بمحافظة حلب، وأصيب جنديان سوريان بجروح في قرية الرويخة بمحافظة إدلب".وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف تم تسجيل 10 خروقات خلال النهار من مقاتلات "إف-15" ومن مقاتلات "رافال" ومن طائرات "إيه 10 ثندربولت" الهجومية التابعة لـ"التحالف".صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم الثلاثاء الفائت، أن مسلحي الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظورين في روسيا)، نفذا ست هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا في يوم واحد.وذكر نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم 20 يونيو/ حزيران الفائت، أن القوات الروسية حيدت مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة لتكرير النفط.
https://sarabic.ae/20240702/مسلحو-جبهة-النصرة-والحزب-الإسلامي-التركستاني-ينفذون-6-هجمات-في-محافظة-إدلب-1090401087.html
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أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, روسيا
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, روسيا

مركز المصالحة الروسي: إصابة 4 جنود سوريين في إدلب وحلب جراء قصف إرهابي

19:53 GMT 06.07.2024
© Sputnik . Basil Shartouhالجيش السوري
الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، أن أربعة جنود سوريين أصيبوا في محافظتي إدلب وحلب جراء قصف إرهابي.
وأضاف بوبوف في مؤتمر صحفي، أنه "أصيب جنديان سوريان نتيجة لقذائف هاون من الإرهابيين من منطقة تديل على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة قرية عاجل بمحافظة حلب، وأصيب جنديان سوريان بجروح في قرية الرويخة بمحافظة إدلب".
وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف تم تسجيل 10 خروقات خلال النهار من مقاتلات "إف-15" ومن مقاتلات "رافال" ومن طائرات "إيه 10 ثندربولت" الهجومية التابعة لـ"التحالف".
مقاتلين من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في الشمال السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
مسلحو "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" ينفذون 6 هجمات في محافظة إدلب
2 يوليو, 20:21 GMT
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم الثلاثاء الفائت، أن مسلحي الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظورين في روسيا)، نفذا ست هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا في يوم واحد.

وقال بوبوف في مؤتمر صحفي: "في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل ست هجمات على مواقع للقوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" في محافظة إدلب".

وذكر نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم 20 يونيو/ حزيران الفائت، أن القوات الروسية حيدت مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة لتكرير النفط.
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