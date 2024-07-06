https://sarabic.ae/20240706/مركز-المصالحة-الروسي-إصابة-4-جنود-سوريين-في-إدلب-وحلب-جراء-قصف-إرهابي-1090553711.html
مركز المصالحة الروسي: إصابة 4 جنود سوريين في إدلب وحلب جراء قصف إرهابي
مركز المصالحة الروسي: إصابة 4 جنود سوريين في إدلب وحلب جراء قصف إرهابي
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، أن أربعة جنود سوريين أصيبوا في محافظتي إدلب وحلب جراء قصف إرهابي. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T19:53+0000
2024-07-06T19:53+0000
2024-07-06T19:53+0000
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/19/1075134484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25e4ec399734604fa6d16a13ab66053c.jpg
وأضاف بوبوف في مؤتمر صحفي، أنه "أصيب جنديان سوريان نتيجة لقذائف هاون من الإرهابيين من منطقة تديل على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة قرية عاجل بمحافظة حلب، وأصيب جنديان سوريان بجروح في قرية الرويخة بمحافظة إدلب".وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف تم تسجيل 10 خروقات خلال النهار من مقاتلات "إف-15" ومن مقاتلات "رافال" ومن طائرات "إيه 10 ثندربولت" الهجومية التابعة لـ"التحالف".صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم الثلاثاء الفائت، أن مسلحي الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظورين في روسيا)، نفذا ست هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا في يوم واحد.وذكر نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم 20 يونيو/ حزيران الفائت، أن القوات الروسية حيدت مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة لتكرير النفط.
https://sarabic.ae/20240702/مسلحو-جبهة-النصرة-والحزب-الإسلامي-التركستاني-ينفذون-6-هجمات-في-محافظة-إدلب-1090401087.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/19/1075134484_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ba2bb4313f31703474e2d6933816190d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, روسيا
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, روسيا
مركز المصالحة الروسي: إصابة 4 جنود سوريين في إدلب وحلب جراء قصف إرهابي
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، أن أربعة جنود سوريين أصيبوا في محافظتي إدلب وحلب جراء قصف إرهابي.
وأضاف بوبوف في مؤتمر صحفي، أنه "أصيب جنديان سوريان نتيجة لقذائف هاون من الإرهابيين من منطقة تديل على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة قرية عاجل بمحافظة حلب، وأصيب جنديان سوريان بجروح في قرية الرويخة بمحافظة إدلب".
وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف تم تسجيل 10 خروقات خلال النهار من مقاتلات "إف-15" ومن مقاتلات "رافال" ومن طائرات "إيه 10 ثندربولت" الهجومية التابعة لـ"التحالف".
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم الثلاثاء الفائت، أن مسلحي الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظورين في روسيا)، نفذا ست هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا في يوم واحد.
وقال بوبوف في مؤتمر صحفي: "في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل ست هجمات على مواقع للقوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" في محافظة إدلب".
وذكر نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم 20 يونيو/ حزيران الفائت، أن القوات الروسية حيدت مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة لتكرير النفط.