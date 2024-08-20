https://sarabic.ae/20240820/مقاتلات-روسية-تدمر-مركز-تحكم-لقيادة-أركان-اللواء-47-الأوكراني-في-مقاطعة-سومي--1091916232.html

مقاتلات روسية تدمر مركز تحكم لقيادة أركان اللواء 47 الأوكراني في مقاطعة سومي... فيديو

مقاتلات روسية تدمر مركز تحكم لقيادة أركان اللواء 47 الأوكراني في مقاطعة سومي... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات روسية استهدفت مركز تحكم لقيادة أركان اللواء 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة سومي. 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T09:34+0000

2024-08-20T09:34+0000

2024-08-20T10:09+0000

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أظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، لقطات لتدمير مركز تحكم، ومستودع أسلحة وذخيرة تابع للواء الميكانيكي 47 للقوات المسلحة الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع: "في بلدة غلوخوف في مقاطعة سومي، استهدفت المقاتلة "سو-34" المتعددة الوظائف، والأسرع من الصوت التابعة للقوات الجوفضائية الروسية نقطة تحكم ومستودع الذخيرة للواء 47 الميكانيكي المنفصل للقوات المسلحة لأوكرانيا". وكان الإنذار الجوي ساري المفعول في مقاطعة سومي الليلة الماضية، وكما أفادت السلطات المحلية، فقد أُصيبت منشآت الطاقة في منطقة غلوخوفسكي، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن جزء من البنية التحتية الحيوية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديومشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو

https://sarabic.ae/20240819/مشاهد-لـسو-34-الروسية-وهي-تدمر-منظومة-صواريخ-أوكرانية-من-طراز-إس-300-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو--1091901735.html

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري