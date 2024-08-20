https://sarabic.ae/20240820/مقاتلات-روسية-تدمر-مركز-تحكم-لقيادة-أركان-اللواء-47-الأوكراني-في-مقاطعة-سومي--1091916232.html
مقاتلات روسية تدمر مركز تحكم لقيادة أركان اللواء 47 الأوكراني في مقاطعة سومي... فيديو
مقاتلات روسية تدمر مركز تحكم لقيادة أركان اللواء 47 الأوكراني في مقاطعة سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات روسية استهدفت مركز تحكم لقيادة أركان اللواء 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة سومي. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T09:34+0000
2024-08-20T09:34+0000
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أظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، لقطات لتدمير مركز تحكم، ومستودع أسلحة وذخيرة تابع للواء الميكانيكي 47 للقوات المسلحة الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع: "في بلدة غلوخوف في مقاطعة سومي، استهدفت المقاتلة "سو-34" المتعددة الوظائف، والأسرع من الصوت التابعة للقوات الجوفضائية الروسية نقطة تحكم ومستودع الذخيرة للواء 47 الميكانيكي المنفصل للقوات المسلحة لأوكرانيا". وكان الإنذار الجوي ساري المفعول في مقاطعة سومي الليلة الماضية، وكما أفادت السلطات المحلية، فقد أُصيبت منشآت الطاقة في منطقة غلوخوفسكي، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن جزء من البنية التحتية الحيوية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديومشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
مقاتلات روسية تدمر مركز تحكم لقيادة أركان اللواء 47 الأوكراني في مقاطعة سومي... فيديو
09:34 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 10:09 GMT 20.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات روسية استهدفت مركز تحكم لقيادة أركان اللواء 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة سومي.
أظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، لقطات لتدمير مركز تحكم، ومستودع أسلحة وذخيرة تابع للواء الميكانيكي 47 للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع: "في بلدة غلوخوف في مقاطعة سومي، استهدفت المقاتلة "سو-34" المتعددة الوظائف، والأسرع من الصوت التابعة للقوات الجوفضائية الروسية نقطة تحكم ومستودع الذخيرة للواء 47 الميكانيكي المنفصل للقوات المسلحة لأوكرانيا".
وتم تنفيذ الهجوم، باستخدام قنابل جوية على وحدات التخطيط للواء 47. وبعد تلقي تأكيد من المخابرات بأن الهدف المحدد قد تم تدميره، عادت المقاتلة إلى مطار المغادرة.
وكان الإنذار الجوي ساري المفعول في مقاطعة سومي الليلة الماضية، وكما أفادت السلطات المحلية، فقد أُصيبت منشآت الطاقة
في منطقة غلوخوفسكي، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن جزء من البنية التحتية الحيوية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.