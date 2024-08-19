https://sarabic.ae/20240819/مشاهد-لـسو-34-الروسية-وهي-تدمر-منظومة-صواريخ-أوكرانية-من-طراز-إس-300-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو--1091901735.html
مشاهد لـ"سو-34" الروسية وهي تدمر منظومة صواريخ أوكرانية من طراز "إس-300" في مقاطعة خاركوف... فيديو
مشاهد لـ"سو-34" الروسية وهي تدمر منظومة صواريخ أوكرانية من طراز "إس-300" في مقاطعة خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير مقاتلة روسية من طراز "سو- 34" لمنظومة صواريخ أوكرانية طراز "إس-300" قرب بلدة فولنويه في مقاطعة خاركوف كانت تقصف... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T16:01+0000
2024-08-19T16:01+0000
2024-08-19T16:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104273/34/1042733435_0:82:2089:1257_1920x0_80_0_0_3deb8df8ad6dfb193e84c6577ce778ea.jpg
وتبين المشاهد لحظة تدمير منظومة صواريخ أوكرانية طراز "إس-300" كانت تقصف أهدافا مدنية في مقاطعة بيلغورود، من قبل مقاتلة روسية من طراز "سو- 34".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير محطة سكك الحديد فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي، باستهداف تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء الهجوم الميكانيكي 43، واللواء الهجومي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ومفرزة الحدود 15 في مناطق ستاريتسا، وأوخريموفكا، وفولشانسك، في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو170 عسكريًا، ودبابة، ومركبتي قتال للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومركبة قتالية "إم إل أر إس بي إم-21". بالإضافة إلى تدمير مستودع للطائرات دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديوالدفاع الروسية: تدمير 3 طائرات مروحية وقاذفة من طراز "سو-24" للقوات الجوية الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240819/أمريكي-يحمل-الجنسية-الروسية-يقاتل-ضمن-قوات-مجموعة-المركز-الروسية--1091895043.html
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روسيا
مشاهد لـ"سو-34" الروسية وهي تدمر منظومة صواريخ أوكرانية من طراز "إس-300" في مقاطعة خاركوف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير مقاتلة روسية من طراز "سو- 34" لمنظومة صواريخ أوكرانية طراز "إس-300" قرب بلدة فولنويه في مقاطعة خاركوف كانت تقصف أهدافا مدنية في مقاطعة بيلغورود.
وتبين المشاهد لحظة تدمير منظومة صواريخ أوكرانية طراز "إس-300" كانت تقصف أهدافا مدنية في مقاطعة بيلغورود، من قبل مقاتلة روسية من طراز "سو- 34".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير محطة سكك الحديد فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي، باستهداف تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء الهجوم الميكانيكي 43، واللواء الهجومي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ومفرزة الحدود 15 في مناطق ستاريتسا، وأوخريموفكا، وفولشانسك، في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو170 عسكريًا، ودبابة، ومركبتي قتال للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم،
ومركبة قتالية "إم إل أر إس بي إم-21". بالإضافة إلى تدمير مستودع للطائرات دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.