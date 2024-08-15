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الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
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عرب بوينت بودكاست
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هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
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183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
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المقهى الثقافي
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تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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ملفات ساخنة
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عرب بوينت بودكاست
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الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
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خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
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غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
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أمساليوم
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240815/راجمة-الصواريخ-توس-2-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونتيسك-الشعبية-فيديو-1091794354.html
راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في جمهورية دونتيسك الشعبية... فيديو
راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في جمهورية دونتيسك الشعبية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر نجاح طاقم نظام قاذف اللهب الثقيل "توس-2" الروسي في تدمير معقل أوكراني في جمهورية دونتيسك الشعبية. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T20:41+0000
2024-08-15T20:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية دمرت معقلا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه أفدييكفا في جمهورية دونتيسك الشعبية.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية استخدمت خلال العملية نظام قاذف اللهب الثقيل "توس-2" الروسي.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حررت بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الدفاع الروسية: "وحدات من مجموعة قوات "المركز" الروسية، حررت بلدة إيفانوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".توس-2 "توسوتشكا" هي راجمة محدثة بشكل كبير عن "سولنتسبيك" ومثبتة على هيكل المركبة المدرعة "أورال" الصالحة لجميع التضاريس. تصميم قاعدة العجلات جعل من الممكن زيادة حركة نظام قاذف اللهب بشكل كبير، وهو أمر مهم للغاية في ظروف القتال.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
https://sarabic.ae/20240815/صواريخ-إسكندر-الروسية-تستهدف-منظومة-هيمارس-فيديو-1091788740.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في جمهورية دونتيسك الشعبية... فيديو

20:41 GMT 15.08.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatovتوس-1أ
توس-1أ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر نجاح طاقم نظام قاذف اللهب الثقيل "توس-2" الروسي في تدمير معقل أوكراني في جمهورية دونتيسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية دمرت معقلا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه أفدييكفا في جمهورية دونتيسك الشعبية.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية استخدمت خلال العملية نظام قاذف اللهب الثقيل "توس-2" الروسي.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حررت بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "وحدات من مجموعة قوات "المركز" الروسية، حررت بلدة إيفانوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ "إسكندر" الروسية تستهدف منظومة "هيمارس"... فيديو
16:32 GMT
توس-2 "توسوتشكا" هي راجمة محدثة بشكل كبير عن "سولنتسبيك" ومثبتة على هيكل المركبة المدرعة "أورال" الصالحة لجميع التضاريس. تصميم قاعدة العجلات جعل من الممكن زيادة حركة نظام قاذف اللهب بشكل كبير، وهو أمر مهم للغاية في ظروف القتال.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
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البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقرر مصادرة ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني16:00 GMT
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