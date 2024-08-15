https://sarabic.ae/20240815/راجمة-الصواريخ-توس-2-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونتيسك-الشعبية-فيديو-1091794354.html
راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في جمهورية دونتيسك الشعبية... فيديو
راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في جمهورية دونتيسك الشعبية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر نجاح طاقم نظام قاذف اللهب الثقيل "توس-2" الروسي في تدمير معقل أوكراني في جمهورية دونتيسك الشعبية. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T20:41+0000
2024-08-15T20:41+0000
2024-08-15T20:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103681/22/1036812215_0:19:2867:1631_1920x0_80_0_0_6f1b57d733009c959fffe90d58dfd271.jpg
وأوضحت الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية دمرت معقلا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه أفدييكفا في جمهورية دونتيسك الشعبية.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية استخدمت خلال العملية نظام قاذف اللهب الثقيل "توس-2" الروسي.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حررت بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الدفاع الروسية: "وحدات من مجموعة قوات "المركز" الروسية، حررت بلدة إيفانوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".توس-2 "توسوتشكا" هي راجمة محدثة بشكل كبير عن "سولنتسبيك" ومثبتة على هيكل المركبة المدرعة "أورال" الصالحة لجميع التضاريس. تصميم قاعدة العجلات جعل من الممكن زيادة حركة نظام قاذف اللهب بشكل كبير، وهو أمر مهم للغاية في ظروف القتال.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
https://sarabic.ae/20240815/صواريخ-إسكندر-الروسية-تستهدف-منظومة-هيمارس-فيديو-1091788740.html
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روسيا, رصد عسكري
راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في جمهورية دونتيسك الشعبية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر نجاح طاقم نظام قاذف اللهب الثقيل "توس-2" الروسي في تدمير معقل أوكراني في جمهورية دونتيسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية دمرت معقلا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه أفدييكفا في جمهورية دونتيسك الشعبية.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية استخدمت خلال العملية نظام قاذف اللهب الثقيل "توس-2" الروسي.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حررت بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "وحدات من مجموعة قوات "المركز" الروسية، حررت بلدة إيفانوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
توس-2 "توسوتشكا" هي راجمة محدثة بشكل كبير عن "سولنتسبيك"
ومثبتة على هيكل المركبة المدرعة "أورال" الصالحة لجميع التضاريس. تصميم قاعدة العجلات جعل من الممكن زيادة حركة نظام قاذف اللهب بشكل كبير، وهو أمر مهم للغاية في ظروف القتال.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.