https://sarabic.ae/20240815/صواريخ-إسكندر-الروسية-تستهدف-منظومة-هيمارس-فيديو-1091788740.html
صواريخ "إسكندر" الروسية تستهدف منظومة "هيمارس"... فيديو
صواريخ "إسكندر" الروسية تستهدف منظومة "هيمارس"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر تدمير الجيش الروسي لمنظومة "هيمارس"، أطلقت منها القوات المسلحة الأوكرانية النار على مقاطعة كورسك. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T16:32+0000
2024-08-15T16:32+0000
2024-08-15T16:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "دمر الجيش الروسي موقع لمنظومة "هيمارس" الأمريكية من قبل طاقم منظومة "إسكندر" التشغيلي التكتيكي التابع للقوات المسلحة الروسية".وتابع البيان: "نتيجة للضربة، تم تدمير منظومة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، ومركبتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروبيتس والقضاء على القوات الأوكرانية التي كانت في البلدة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديوالجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20240815/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كروبيتس-وتستهدف-بصواريخ-إسكندر-قافلة-عسكرية-أوكرانية-من-15-ناقلة-في-سومي-1091770879.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
صواريخ "إسكندر" الروسية تستهدف منظومة "هيمارس"... فيديو
16:32 GMT 15.08.2024 (تم التحديث: 16:39 GMT 15.08.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر تدمير الجيش الروسي لمنظومة "هيمارس"، أطلقت منها القوات المسلحة الأوكرانية النار على مقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "دمر الجيش الروسي موقع لمنظومة "هيمارس" الأمريكية من قبل طاقم منظومة "إسكندر" التشغيلي التكتيكي التابع للقوات المسلحة الروسية".
وتابع البيان: "نتيجة للضربة، تم تدمير منظومة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، ومركبتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروبيتس
والقضاء على القوات الأوكرانية التي كانت في البلدة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.