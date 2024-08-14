https://sarabic.ae/20240814/الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-ويكبدها-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-1091729481.html

الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تواصل تقدمها على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر في... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T10:43+0000

2024-08-14T10:43+0000

2024-08-14T11:21+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي فولشانسكي، وليبتسوفسكي، تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء الهجوم الجوي 82، واللواء الهجومي 92 في مناطق ليبتسي، وتيخوي في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 165 عسكريًا، و5 مركبات ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، ودمرت تشكيلات اللواء الآلي 116، واللواء الجوي 77، واللواء الهجومي الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 120، واللواء الاحتياطي 183 في مناطق بتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا، ونوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجومين مضادين لوحدات من لواء الدفاع الأرضي 117. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 475 عسكريا، ودبابة، و3 ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين صغيرتين. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 3 مدفعيات ذاتية الدفع من طراز "كراب" عيار 155 ملم، ومدفعين هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة، ومدفعين هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في بريطانيا، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير ستة مستودعات ذخيرة.وخسرت القوات الأوكرانية مدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "كراب" عيار 155 ملم مصنوع في بولندا، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، ومدفعين هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومدفعين من طراز "M119" عيار 105 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم تدمير مستودع الذخيرة. واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 32 و100، ولواء المشاة 142، وألوية غايغر 68 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 14 للحرس الوطني في مناطق كيروفو، وتوريتسك، وجيلانوي، وروزوفكا، وغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 53، واللواء 15 من الحرس الوطني.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواءين الميكانيكيين 58 و72 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي ونوفوكرينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 125.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 120 عسكريًا، و9 مركبات، ومدفعيتين من طراز "كراب" من عيار 155 ملم، ومدفعين هاوتزر من طراز "إم 198" أمريكية الصنع عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا - بي" عيار 152 ملم، ومحطة رادار "AN/TPQ-36" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 80 عسكريًا، و11 مركبة، ومدفع من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن"، بالإضافة إلى تدمير مستودعين للذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديوالقوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 300 عسكري خلال الساعات الـ24 الأخيرة

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