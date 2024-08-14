عربي
الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240814/الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-ويكبدها-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-1091729481.html
الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تواصل تقدمها على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر في... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T10:43+0000
2024-08-14T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_68b1151760496bfe614569621e0e57a7.jpg
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي فولشانسكي، وليبتسوفسكي، تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء الهجوم الجوي 82، واللواء الهجومي 92 في مناطق ليبتسي، وتيخوي في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 165 عسكريًا، و5 مركبات ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، ودمرت تشكيلات اللواء الآلي 116، واللواء الجوي 77، واللواء الهجومي الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 120، واللواء الاحتياطي 183 في مناطق بتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا، ونوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجومين مضادين لوحدات من لواء الدفاع الأرضي 117. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 475 عسكريا، ودبابة، و3 ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين صغيرتين. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 3 مدفعيات ذاتية الدفع من طراز "كراب" عيار 155 ملم، ومدفعين هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة، ومدفعين هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في بريطانيا، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير ستة مستودعات ذخيرة.وخسرت القوات الأوكرانية مدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "كراب" عيار 155 ملم مصنوع في بولندا، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، ومدفعين هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومدفعين من طراز "M119" عيار 105 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم تدمير مستودع الذخيرة. واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 32 و100، ولواء المشاة 142، وألوية غايغر 68 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 14 للحرس الوطني في مناطق كيروفو، وتوريتسك، وجيلانوي، وروزوفكا، وغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 53، واللواء 15 من الحرس الوطني.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواءين الميكانيكيين 58 و72 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي ونوفوكرينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 125.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 120 عسكريًا، و9 مركبات، ومدفعيتين من طراز "كراب" من عيار 155 ملم، ومدفعين هاوتزر من طراز "إم 198" أمريكية الصنع عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا - بي" عيار 152 ملم، ومحطة رادار "AN/TPQ-36" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 80 عسكريًا، و11 مركبة، ومدفع من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن"، بالإضافة إلى تدمير مستودعين للذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديوالقوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 300 عسكري خلال الساعات الـ24 الأخيرة
https://sarabic.ae/20240814/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-4-صواريخ-توتشكا-يو-و3-صواريخ-هيمارس-و147-مسيرة--1091729164.html
https://sarabic.ae/20240814/القوات-الروسية-تأسر-مجموعة-من-المسلحيين-الأوكرانيين-تسللوا-إلى-مقاطعة-كورسك-الحدودية-فيديو-1091718998.html
https://sarabic.ae/20240814/الدفاعات-الروسية-تدمر-عددا-كبيرا-من-المسيرات-الأوكرانية-خلال-الليل-1091714894.html
https://sarabic.ae/20240813/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-أربعة-صواريخ-أوكرانية-في-منطقة-كورسك-1091712890.html
https://sarabic.ae/20240813/مشاهد-لمروحيات-كا-52-وهي-تستهدف-مواقع-تابعة-لقوات-كييف-فيديو--1091702207.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_229:0:1414:889_1920x0_80_0_0_de62dfb0b3a0440ed371bef9a2aadd00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

10:43 GMT 14.08.2024 (تم التحديث: 11:21 GMT 14.08.2024)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تواصل تقدمها على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر في العدة والعتاد.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي فولشانسكي، وليبتسوفسكي، تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء الهجوم الجوي 82، واللواء الهجومي 92 في مناطق ليبتسي، وتيخوي في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 165 عسكريًا، و5 مركبات ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، ودمرت تشكيلات اللواء الآلي 116، واللواء الجوي 77، واللواء الهجومي الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 120، واللواء الاحتياطي 183 في مناطق بتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا، ونوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "توتشكا-يو" و3 صواريخ "هيمارس" و147 مسيرة
10:21 GMT
وتم صد هجومين مضادين لوحدات من لواء الدفاع الأرضي 117. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 475 عسكريا، ودبابة، و3 ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين صغيرتين. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 3 مدفعيات ذاتية الدفع من طراز "كراب" عيار 155 ملم، ومدفعين هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة، ومدفعين هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في بريطانيا، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير ستة مستودعات ذخيرة.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوة البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني، ولواء الدفاع الأرضي 114 في مناطق فيرخنيكامينسكوي، وكراسنوغوريفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 690 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة.
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تأسر مجموعة من المسلحيين الأوكرانيين تسللوا إلى مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
08:14 GMT
وخسرت القوات الأوكرانية مدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "كراب" عيار 155 ملم مصنوع في بولندا، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، ومدفعين هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومدفعين من طراز "M119" عيار 105 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم تدمير مستودع الذخيرة.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 32 و100، ولواء المشاة 142، وألوية غايغر 68 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 14 للحرس الوطني في مناطق كيروفو، وتوريتسك، وجيلانوي، وروزوفكا، وغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 53، واللواء 15 من الحرس الوطني.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية تدمر عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية خلال الليل
05:19 GMT

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 395 عسكريًا، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع من طراز "رابير" عيار 100 ملم.

وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواءين الميكانيكيين 58 و72 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي ونوفوكرينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 125.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 4 صواريخ أوكرانية في منطقة كورسك
أمس, 23:58 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 120 عسكريًا، و9 مركبات، ومدفعيتين من طراز "كراب" من عيار 155 ملم، ومدفعين هاوتزر من طراز "إم 198" أمريكية الصنع عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا - بي" عيار 152 ملم، ومحطة رادار "AN/TPQ-36" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواءي الهجوم الأرضي 65 و128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا، وبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 80 عسكريًا، و11 مركبة، ومدفع من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن"، بالإضافة إلى تدمير مستودعين للذخيرة.
مروحية كا 52 الروسية تنفذ هجوما أثناء تأدية مهمة في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لمروحيات "كا-52" وهي تستهدف مواقع تابعة لقوات كييف... فيديو
أمس, 16:11 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 300 عسكري خلال الساعات الـ24 الأخيرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في مدينة طوباس بالضفة الغربية05:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала