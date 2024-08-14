https://sarabic.ae/20240814/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-4-صواريخ-توتشكا-يو-و3-صواريخ-هيمارس-و147-مسيرة--1091729164.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "توتشكا-يو" و3 صواريخ "هيمارس" و147 مسيرة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "توتشكا-يو" و3 صواريخ "هيمارس" و147 مسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 صواريخ من طراز "توتشكا-يو"، و3 صواريخ "هيمارس"، و147 مسيرة، بالإضافة إلى... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
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وبحسب بيان وزارة الدفاع استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، محطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات في 149 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا-يو"، وقنبلتين موجهتين من نوع "هايمر" مصنوعة في فرنسا، و3 صواريخ "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و147 طائرة دون طيار، منها 119 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة .وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليلةالجيش الروسي يستهدف براجمات "غراد" تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "توتشكا-يو" و3 صواريخ "هيمارس" و147 مسيرة
10:21 GMT 14.08.2024 (تم التحديث: 10:35 GMT 14.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 صواريخ من طراز "توتشكا-يو"، و3 صواريخ "هيمارس"، و147 مسيرة، بالإضافة إلى استهداف محطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، محطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات في 149 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا-يو"، وقنبلتين موجهتين من نوع "هايمر" مصنوعة في فرنسا، و3 صواريخ "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية،
و147 طائرة دون طيار، منها 119 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة .
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدميرالآتي: 638 طائرة، 279 طائرة هليكوبتر، 29.970 طائرة دون طيار، 569 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 17.057 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1.400 مركبة قتالية متعددة المهام أنظمة إطلاق الصواريخ، 13229 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24715 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.