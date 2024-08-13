https://sarabic.ae/20240813/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-أربعة-صواريخ-أوكرانية-في-منطقة-كورسك-1091712890.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 4 صواريخ أوكرانية في منطقة كورسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط 4 صواريخ أوكرانية في منطقة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، يوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية فوق المنطقة. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T23:58+0000
2024-08-13T23:58+0000
2024-08-13T23:59+0000
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وقال سميرنوف عبر تطبيق تلغرام: "تواصل دفاعاتنا الجوية التصدي لهجمات القوات المسلحة الأوكرانية، وقد تم إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أنه تم تنظيم دعم لوجستي شامل لأفراد الوحدات الروسية، التي تصد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاقتحام مقاطعة كورسك الروسية.وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، بالقول: "نظم متخصصون من الوحدات اللوجستية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دعمًا لوجستيًا شاملاً لأفراد الوحدات، التي تؤدي مهام صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي روسيا الاتحادية، ونظمت خدمة الاتصالات العسكرية نقل الأفراد وتسليم معدات إضافية لبناء مجموعة قوات وتشكيل الاحتياط".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم أيضًا نقل الأفراد وتسليم المعدات العسكرية والذخيرة وغيرها من العتاد اللازم للعمل القتالي.
https://sarabic.ae/20240813/بايدن-التوغل-الأوكراني-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-يخلق-معضلة-حقيقية--1091711413.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 4 صواريخ أوكرانية في منطقة كورسك
23:58 GMT 13.08.2024 (تم التحديث: 23:59 GMT 13.08.2024)
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، يوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية فوق المنطقة.
وقال سميرنوف عبر تطبيق تلغرام: "تواصل دفاعاتنا الجوية التصدي لهجمات القوات المسلحة الأوكرانية، وقد تم إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أنه تم تنظيم دعم لوجستي شامل لأفراد الوحدات الروسية
، التي تصد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاقتحام مقاطعة كورسك الروسية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، بالقول: "نظم متخصصون من الوحدات اللوجستية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دعمًا لوجستيًا شاملاً لأفراد الوحدات، التي تؤدي مهام صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي روسيا الاتحادية، ونظمت خدمة الاتصالات العسكرية نقل الأفراد وتسليم معدات إضافية لبناء مجموعة قوات وتشكيل الاحتياط".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم أيضًا نقل الأفراد وتسليم المعدات العسكرية والذخيرة وغيرها من العتاد اللازم للعمل القتالي.