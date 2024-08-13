الدفاع الجوي الروسي يسقط 4 صواريخ أوكرانية في منطقة كورسك

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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
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بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
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60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
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الإنسان والثقافة
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240813/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-أربعة-صواريخ-أوكرانية-في-منطقة-كورسك-1091712890.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 4 صواريخ أوكرانية في منطقة كورسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط 4 صواريخ أوكرانية في منطقة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، يوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية فوق المنطقة. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T23:58+0000
2024-08-13T23:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال سميرنوف عبر تطبيق تلغرام: "تواصل دفاعاتنا الجوية التصدي لهجمات القوات المسلحة الأوكرانية، وقد تم إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أنه تم تنظيم دعم لوجستي شامل لأفراد الوحدات الروسية، التي تصد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاقتحام مقاطعة كورسك الروسية.وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، بالقول: "نظم متخصصون من الوحدات اللوجستية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دعمًا لوجستيًا شاملاً لأفراد الوحدات، التي تؤدي مهام صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي روسيا الاتحادية، ونظمت خدمة الاتصالات العسكرية نقل الأفراد وتسليم معدات إضافية لبناء مجموعة قوات وتشكيل الاحتياط".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم أيضًا نقل الأفراد وتسليم المعدات العسكرية والذخيرة وغيرها من العتاد اللازم للعمل القتالي.
https://sarabic.ae/20240813/بايدن-التوغل-الأوكراني-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-يخلق-معضلة-حقيقية--1091711413.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط 4 صواريخ أوكرانية في منطقة كورسك

23:58 GMT 13.08.2024 (تم التحديث: 23:59 GMT 13.08.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، يوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية فوق المنطقة.
وقال سميرنوف عبر تطبيق تلغرام: "تواصل دفاعاتنا الجوية التصدي لهجمات القوات المسلحة الأوكرانية، وقد تم إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية".
الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن: التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية"
أمس, 20:38 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أنه تم تنظيم دعم لوجستي شامل لأفراد الوحدات الروسية، التي تصد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاقتحام مقاطعة كورسك الروسية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، بالقول: "نظم متخصصون من الوحدات اللوجستية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دعمًا لوجستيًا شاملاً لأفراد الوحدات، التي تؤدي مهام صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي روسيا الاتحادية، ونظمت خدمة الاتصالات العسكرية نقل الأفراد وتسليم معدات إضافية لبناء مجموعة قوات وتشكيل الاحتياط".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم أيضًا نقل الأفراد وتسليم المعدات العسكرية والذخيرة وغيرها من العتاد اللازم للعمل القتالي.
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