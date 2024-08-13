https://sarabic.ae/20240813/بايدن-التوغل-الأوكراني-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-يخلق-معضلة-حقيقية--1091711413.html

بايدن: التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية"

بايدن: التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية"

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية". 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T20:38+0000

2024-08-13T20:38+0000

2024-08-13T20:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090798435_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f1c981adf75a94f44274bf1143fc7e3.jpg

وبحسب الزعيم الأمريكي، فإنه يحصل على معلومات حول الوضع في المقاطعة الروسية "كل أربع إلى خمس ساعات"، كما أشار إلى أن ما يحدث يخلق "معضلة حقيقية".وتجاهل البيت الأبيض ووزارة الخارجية بدورهما طلبات وكالة "سبوتنيك" التعليق على المعلومات الواردة من وسائل الإعلام الأمريكية، والتي بموجبها "باركت" السلطات الأمريكية نظام كييف على هذه العملية.وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، بالقول: "نظم متخصصون من الوحدات اللوجستية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دعمًا لوجستيًا شاملاً لأفراد الوحدات، التي تؤدي مهام صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي روسيا الاتحادية، ونظمت خدمة الاتصالات العسكرية نقل الأفراد وتسليم معدات إضافية لبناء مجموعة قوات وتشكيل الاحتياط".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم أيضًا نقل الأفراد وتسليم المعدات العسكرية والذخيرة وغيرها من العتاد اللازم للعمل القتالي.

https://sarabic.ae/20240813/ضابط-غربي-يكشف-مصير-الجيش-الأوكراني-في-دونباس-بعد-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك--1091707906.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية