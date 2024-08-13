https://sarabic.ae/20240813/بايدن-التوغل-الأوكراني-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-يخلق-معضلة-حقيقية--1091711413.html
بايدن: التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية"
بايدن: التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية". 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T20:38+0000
2024-08-13T20:38+0000
2024-08-13T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب الزعيم الأمريكي، فإنه يحصل على معلومات حول الوضع في المقاطعة الروسية "كل أربع إلى خمس ساعات"، كما أشار إلى أن ما يحدث يخلق "معضلة حقيقية".وتجاهل البيت الأبيض ووزارة الخارجية بدورهما طلبات وكالة "سبوتنيك" التعليق على المعلومات الواردة من وسائل الإعلام الأمريكية، والتي بموجبها "باركت" السلطات الأمريكية نظام كييف على هذه العملية.وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، بالقول: "نظم متخصصون من الوحدات اللوجستية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دعمًا لوجستيًا شاملاً لأفراد الوحدات، التي تؤدي مهام صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي روسيا الاتحادية، ونظمت خدمة الاتصالات العسكرية نقل الأفراد وتسليم معدات إضافية لبناء مجموعة قوات وتشكيل الاحتياط".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم أيضًا نقل الأفراد وتسليم المعدات العسكرية والذخيرة وغيرها من العتاد اللازم للعمل القتالي.
https://sarabic.ae/20240813/ضابط-غربي-يكشف-مصير-الجيش-الأوكراني-في-دونباس-بعد-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك--1091707906.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية"
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية يخلق "معضلة حقيقية".
وبحسب الزعيم الأمريكي، فإنه يحصل على معلومات حول الوضع في المقاطعة الروسية "كل أربع إلى خمس ساعات"، كما أشار إلى أن ما يحدث يخلق "معضلة حقيقية".
وحتى اليوم، رفض بايدن التحدث علناً عن الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك.
وتجاهل البيت الأبيض ووزارة الخارجية بدورهما طلبات وكالة "سبوتنيك" التعليق على المعلومات الواردة من وسائل الإعلام الأمريكية، والتي بموجبها "باركت" السلطات الأمريكية نظام كييف على هذه العملية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أنه تم تنظيم دعم لوجستي شامل لأفراد الوحدات الروسية، التي تصد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاقتحام مقاطعة كورسك الروسية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، بالقول: "نظم متخصصون من الوحدات اللوجستية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دعمًا لوجستيًا شاملاً لأفراد الوحدات، التي تؤدي مهام صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي روسيا الاتحادية، ونظمت خدمة الاتصالات العسكرية نقل الأفراد وتسليم معدات إضافية لبناء مجموعة قوات وتشكيل الاحتياط".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم أيضًا نقل الأفراد وتسليم المعدات العسكرية والذخيرة وغيرها من العتاد اللازم للعمل القتالي.