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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240809/الجيش-الروسي-يستهدف-براجمات-غراد-تجمعات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1091573799.html
الجيش الروسي يستهدف براجمات "غراد" تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
الجيش الروسي يستهدف براجمات "غراد" تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية براجمات "غراد". 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T12:44+0000
2024-08-09T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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ونشرت وزارة الدفاع مشاهد لقيام أطقم راجمات "غراد" الروسية، باستهداف القوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أوريخوفسكوي.ونتيجة للعملية القتالية التي قامت بها راجمات "غراد"، تم تدمير فصيلة من الجنود الأوكرانيين، وتخلى الجنود الناجون عن مواقعهم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240809/قاذفة-سو-34-الروسية-تستهدف-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091569253.html
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روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يستهدف براجمات "غراد" تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

12:44 GMT 09.08.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ "غراد" الروسية
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Sputnik
/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية براجمات "غراد".
ونشرت وزارة الدفاع مشاهد لقيام أطقم راجمات "غراد" الروسية، باستهداف القوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أوريخوفسكوي.
ونتيجة للعملية القتالية التي قامت بها راجمات "غراد"، تم تدمير فصيلة من الجنود الأوكرانيين، وتخلى الجنود الناجون عن مواقعهم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
سو 34 تلقي قنابل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قاذفة "سو-34" الروسية تستهدف المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
11:30 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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