https://sarabic.ae/20240809/الجيش-الروسي-يستهدف-براجمات-غراد-تجمعات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1091573799.html
الجيش الروسي يستهدف براجمات "غراد" تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
الجيش الروسي يستهدف براجمات "غراد" تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية براجمات "غراد". 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T12:44+0000
2024-08-09T12:44+0000
2024-08-09T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/18/1078454538_0:0:2401:1352_1920x0_80_0_0_3050e6fa97899b58584f93d54c918971.jpg
ونشرت وزارة الدفاع مشاهد لقيام أطقم راجمات "غراد" الروسية، باستهداف القوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أوريخوفسكوي.ونتيجة للعملية القتالية التي قامت بها راجمات "غراد"، تم تدمير فصيلة من الجنود الأوكرانيين، وتخلى الجنود الناجون عن مواقعهم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240809/قاذفة-سو-34-الروسية-تستهدف-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091569253.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/18/1078454538_0:0:2135:1601_1920x0_80_0_0_54be00b3c00514f51723a9c359da2722.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يستهدف براجمات "غراد" تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية براجمات "غراد".
ونشرت وزارة الدفاع مشاهد لقيام أطقم راجمات "غراد" الروسية، باستهداف القوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أوريخوفسكوي.
ونتيجة للعملية القتالية التي قامت بها راجمات "غراد"، تم تدمير فصيلة من الجنود الأوكرانيين، وتخلى الجنود الناجون عن مواقعهم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.