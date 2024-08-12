https://sarabic.ae/20240812/-الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-18-طائرة-مسيرة-فوق-3-مقاطعات-روسية-خلال-الليلة-1091636532.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليلة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليلة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الدفاع الجوي الروسي أسقط 18 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T08:07+0000
2024-08-12T08:07+0000
2024-08-12T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة في أراضي روسيا الاتحادية، إذ دمرت أنظمة الدفاع الجوي 18 طائرة مسيرة مشابهة للطائرات ومن ضمنها 11 طائرة فوق مقاطعة كورسك، و5 طائرات فوق مقاطعة بيلغورود و2 فوق مقاطعة فورونيج".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240812/روستيخ-تعلن-زيادة-الطلبات-على-الأسلحة-والمنتجات-العسكرية-الروسية-1091635318.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليلة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الدفاع الجوي الروسي أسقط 18 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة.
وجاء في بيان الوزارة:
"خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة في أراضي روسيا الاتحادية، إذ دمرت أنظمة الدفاع الجوي 18 طائرة مسيرة مشابهة للطائرات ومن ضمنها 11 طائرة فوق مقاطعة كورسك، و5 طائرات فوق مقاطعة بيلغورود و2 فوق مقاطعة فورونيج".
وقد دمرت القوات الروسية خلال الأيام الـ7 الأخيرة الكثير من معدات وأفراد تابعة للقوات الأوكرانية بقرب من الحدود الروسية الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية إذ منعت محاولة الجيش الأوكراني المجرمة للتقدم والتوغل في أراضي روسيا.
وتستخدم القوات الروسية أحدث الأجهزة والمعدات للدفاع الناجح عن الأراضي الخاضعة لسيادة روسيا، بما في ذلك مسيرة من طراز "لانتسنت" التي استخدامها يمكن الجيش الروسي من تدمير لمدافع ومواقع مموهة أوكرانية باستمرار في منطقة الأعمال القتالية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.