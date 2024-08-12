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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240812/روستيخ-تعلن-زيادة-الطلبات-على-الأسلحة-والمنتجات-العسكرية-الروسية-1091635318.html
"روستيخ" تعلن زيادة الطلبات على الأسلحة والمنتجات العسكرية الروسية
"روستيخ" تعلن زيادة الطلبات على الأسلحة والمنتجات العسكرية الروسية
سبوتنيك عربي
صرح النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الروسية، فلاديمير أرتياكوف، بارتفاع طلبات التصدير للمنتجات العسكرية الروسية التي تجاوزت للمرة الأولى نحو 60 مليار... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T06:23+0000
2024-08-12T06:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أرتياكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه منذ انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا شهد السوق العسكري الروسي زيادة قياسية في الطلبات واهتماما واسعا في العالم بالرغم من العقوبات المفروضة على روسيا، مضيفا أن طلبات التصدير تجاوزت مبلغ 60 مليار دولار وهذا لم يحدث من قبل".وفي سياق آخر، أعلن أرتياكوف أن البريطانيين قاموا بسحب دبابات "تشالنجر" المرسلة لأوكرانيا بعد خيبة أمل من جودتها على أرض المعركة.وقال أرتياكوف لوكالة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "كان مثيرا للاهتمام النظر إلى دبابات "تشالنجر" البريطانية، لكن البريطانيين بسرعة قاموا بسحبها من أوكرانيا، وعلى الأرجح أصابتهم خيبة أمل من جودة مدرعتهم بعد أولى معاركها، تماما مثل دبابات "أبرامز" و"ليوبارد"".
https://sarabic.ae/20240724/الأسلحة-الأمريكية-تتراجع-بشدة-روستيخ-الروسية-تكشف-عن-عيوب-دبابة-أبرامز-الأمريكية-1091079736.html
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روسيا

"روستيخ" تعلن زيادة الطلبات على الأسلحة والمنتجات العسكرية الروسية

06:23 GMT 12.08.2024
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مروحية كا-2 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
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صرح النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الروسية، فلاديمير أرتياكوف، بارتفاع طلبات التصدير للمنتجات العسكرية الروسية التي تجاوزت للمرة الأولى نحو 60 مليار دولار.
وقال أرتياكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه منذ انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا شهد السوق العسكري الروسي زيادة قياسية في الطلبات واهتماما واسعا في العالم بالرغم من العقوبات المفروضة على روسيا، مضيفا أن طلبات التصدير تجاوزت مبلغ 60 مليار دولار وهذا لم يحدث من قبل".
وأشار أرتياكوف إلى أن هناك بالفعل طلبا متزايدا على بعض العينات والمعدات، والذي سيتم تحقيقه بعد تلبية احتياجات الجيش الروسي.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
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الأسلحة الأمريكية تتراجع بشدة... "روستيخ" الروسية تكشف عن عيوب دبابة "أبرامز" الأمريكية
24 يوليو, 08:54 GMT
وفي سياق آخر، أعلن أرتياكوف أن البريطانيين قاموا بسحب دبابات "تشالنجر" المرسلة لأوكرانيا بعد خيبة أمل من جودتها على أرض المعركة.
وقال أرتياكوف لوكالة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "كان مثيرا للاهتمام النظر إلى دبابات "تشالنجر" البريطانية، لكن البريطانيين بسرعة قاموا بسحبها من أوكرانيا، وعلى الأرجح أصابتهم خيبة أمل من جودة مدرعتهم بعد أولى معاركها، تماما مثل دبابات "أبرامز" و"ليوبارد"".
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