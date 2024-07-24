https://sarabic.ae/20240724/الأسلحة-الأمريكية-تتراجع-بشدة-روستيخ-الروسية-تكشف-عن-عيوب-دبابة-أبرامز-الأمريكية-1091079736.html
الأسلحة الأمريكية تتراجع بشدة... "روستيخ" الروسية تكشف عن عيوب دبابة "أبرامز" الأمريكية
الأسلحة الأمريكية تتراجع بشدة... "روستيخ" الروسية تكشف عن عيوب دبابة "أبرامز" الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الأربعاء، بأن دبابات "أبرامز" الأمريكية الموردة للقوات المسلحة الأوكرانية لا تلبي متطلبات الحماية الحالية، مؤكدة أن قذيفة... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T08:54+0000
2024-07-24T08:54+0000
2024-07-24T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
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وأوضحت الشركة: "دبابات أبرامز التي تم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، بعبارة ملطفة، لا تلبي متطلبات الحماية الحالية. وينطبق هذا على أسطح الأبراج والهياكل، وكذلك التجهيزات الجانبية ومؤخرة الدبابة. وبناءً على ذلك، فإن ضربة واحدة من قذائف "كراسنوبول" الدقيقة والقوية تضمن تدمير الدبابة القتالية الرئيسية الأمريكية. وهذا ما نلاحظه بانتظام خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة".تم تطوير ذخائر "كراسنوبول" من قبل الشركة الروسية القابضة "المجمعات العالية الدقة"، ويتم ضمان دقة توجيه الذخيرة من خلال ضبط شعاع الليزر المنعكس من الهدف. وتعمل الدفات الهوائية على تقويم مسار القذيفة عند الاقتراب من الهدف. حيث يكون الانحراف عن خط الهدف في حده الأدنى، بغض النظر عن المدى والعوامل الأخرى المرتبطة.
https://sarabic.ae/20240724/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود-الليلة-الماضية-1091076212.html
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الجيش الروسي
الأسلحة الأمريكية تتراجع بشدة... "روستيخ" الروسية تكشف عن عيوب دبابة "أبرامز" الأمريكية
08:54 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 24.07.2024)
أفادت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الأربعاء، بأن دبابات "أبرامز" الأمريكية الموردة للقوات المسلحة الأوكرانية لا تلبي متطلبات الحماية الحالية، مؤكدة أن قذيفة واحدة من "كراسنوبول" الروسية العالية الدقة كفيلة بتدمير الدبابة.
وأوضحت الشركة: "دبابات أبرامز التي تم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، بعبارة ملطفة، لا تلبي متطلبات الحماية الحالية. وينطبق هذا على أسطح الأبراج والهياكل، وكذلك التجهيزات الجانبية ومؤخرة الدبابة. وبناءً على ذلك، فإن ضربة واحدة من قذائف "كراسنوبول" الدقيقة والقوية تضمن تدمير الدبابة القتالية الرئيسية الأمريكية. وهذا ما نلاحظه بانتظام خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة".
تم تطوير ذخائر "كراسنوبول" من قبل الشركة الروسية القابضة "المجمعات العالية الدقة"، ويتم ضمان دقة توجيه الذخيرة من خلال ضبط شعاع الليزر المنعكس من الهدف. وتعمل الدفات الهوائية على تقويم مسار القذيفة عند الاقتراب من الهدف. حيث يكون الانحراف عن خط الهدف في حده الأدنى، بغض النظر عن المدى والعوامل الأخرى المرتبطة.