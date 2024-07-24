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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240724/الأسلحة-الأمريكية-تتراجع-بشدة-روستيخ-الروسية-تكشف-عن-عيوب-دبابة-أبرامز-الأمريكية-1091079736.html
الأسلحة الأمريكية تتراجع بشدة... "روستيخ" الروسية تكشف عن عيوب دبابة "أبرامز" الأمريكية
الأسلحة الأمريكية تتراجع بشدة... "روستيخ" الروسية تكشف عن عيوب دبابة "أبرامز" الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الأربعاء، بأن دبابات "أبرامز" الأمريكية الموردة للقوات المسلحة الأوكرانية لا تلبي متطلبات الحماية الحالية، مؤكدة أن قذيفة... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T08:54+0000
2024-07-24T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
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وأوضحت الشركة: "دبابات أبرامز التي تم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، بعبارة ملطفة، لا تلبي متطلبات الحماية الحالية. وينطبق هذا على أسطح الأبراج والهياكل، وكذلك التجهيزات الجانبية ومؤخرة الدبابة. وبناءً على ذلك، فإن ضربة واحدة من قذائف "كراسنوبول" الدقيقة والقوية تضمن تدمير الدبابة القتالية الرئيسية الأمريكية. وهذا ما نلاحظه بانتظام خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة".تم تطوير ذخائر "كراسنوبول" من قبل الشركة الروسية القابضة "المجمعات العالية الدقة"، ويتم ضمان دقة توجيه الذخيرة من خلال ضبط شعاع الليزر المنعكس من الهدف. وتعمل الدفات الهوائية على تقويم مسار القذيفة عند الاقتراب من الهدف. حيث يكون الانحراف عن خط الهدف في حده الأدنى، بغض النظر عن المدى والعوامل الأخرى المرتبطة.
https://sarabic.ae/20240724/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود-الليلة-الماضية-1091076212.html
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الجيش الروسي
الجيش الروسي

الأسلحة الأمريكية تتراجع بشدة... "روستيخ" الروسية تكشف عن عيوب دبابة "أبرامز" الأمريكية

08:54 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 24.07.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الأربعاء، بأن دبابات "أبرامز" الأمريكية الموردة للقوات المسلحة الأوكرانية لا تلبي متطلبات الحماية الحالية، مؤكدة أن قذيفة واحدة من "كراسنوبول" الروسية العالية الدقة كفيلة بتدمير الدبابة.
وأوضحت الشركة: "دبابات أبرامز التي تم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، بعبارة ملطفة، لا تلبي متطلبات الحماية الحالية. وينطبق هذا على أسطح الأبراج والهياكل، وكذلك التجهيزات الجانبية ومؤخرة الدبابة. وبناءً على ذلك، فإن ضربة واحدة من قذائف "كراسنوبول" الدقيقة والقوية تضمن تدمير الدبابة القتالية الرئيسية الأمريكية. وهذا ما نلاحظه بانتظام خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة".
منظومة الدفاع الجوي إس-400 في المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2023 في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الليلة الماضية
05:17 GMT
تم تطوير ذخائر "كراسنوبول" من قبل الشركة الروسية القابضة "المجمعات العالية الدقة"، ويتم ضمان دقة توجيه الذخيرة من خلال ضبط شعاع الليزر المنعكس من الهدف. وتعمل الدفات الهوائية على تقويم مسار القذيفة عند الاقتراب من الهدف. حيث يكون الانحراف عن خط الهدف في حده الأدنى، بغض النظر عن المدى والعوامل الأخرى المرتبطة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تخوض حربا وجودية09:18 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:32 GMT
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