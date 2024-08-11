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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240811/خبير-بريطاني-الهجوم-الأوكراني-على-منطقة-كورسك-يتحول-إلى-فشل-ولن-يسمح-للوضع-في-التغيير--1091620136.html
خبير بريطاني: الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك يتحول إلى فشل ولن يسمح للوضع في التغيير
خبير بريطاني: الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك يتحول إلى فشل ولن يسمح للوضع في التغيير
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك يتحول إلى فشل ولن يسمح للوضع في ساحة المعركة بالتغيير. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T14:10+0000
2024-08-11T14:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس على مدونته على موقع يوتيوب، أنه "لا أرى على الإطلاق كيف سيسمح الهجوم المضاد غير الناجح على كورسك للأوكرانيين باستعادة زمام المبادرة، على العكس من ذلك على ما يبدو أن الروس يواصلون التقدم على طول خط المواجهة بأكمله". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية، لغزو أراضي روسيا الاتحادية... أُحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك". وفي سياق متصل، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن رد فعل روسيا القاسي على الضربات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على المقاطعات الروسية، لن يستغرق وقتًا طويلاً.وأضافت زاخاروفا، تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، بالقول: "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين".
https://sarabic.ae/20240811/مشاهد-لمسيرة-لانتسيت-الروسية-وهي-تدمر-دبابة-أوكرانية-من-طراز-تي-80-فيديو--1091619653.html
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روسيا

خبير بريطاني: الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك يتحول إلى فشل ولن يسمح للوضع في التغيير

14:10 GMT 11.08.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك يتحول إلى فشل ولن يسمح للوضع في ساحة المعركة بالتغيير.
وأضاف ميركوريس على مدونته على موقع يوتيوب، أنه "لا أرى على الإطلاق كيف سيسمح الهجوم المضاد غير الناجح على كورسك للأوكرانيين باستعادة زمام المبادرة، على العكس من ذلك على ما يبدو أن الروس يواصلون التقدم على طول خط المواجهة بأكمله".
حسب الخبير، فإن كل الدلائل تشير إلى أن عملية القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالفشل. وهو لا يستبعد أن الأمر قد ينتهي قريبًا، بما في ذلك حقيقة أن نظام كييف ليس لديه حتى هدف واضح.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية وهي تدمر دبابة أوكرانية من طراز "تي-80"... فيديو
13:05 GMT
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية، لغزو أراضي روسيا الاتحادية... أُحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك".

وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 عسكريًا و38 آلية، بينها 7 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبة قتال مشاة و28 مركبة قتال مدرعة، إلى جانب 3 سيارات و4 قطع مدفعية ميدانية ومنظومة دفاع جوي ذاتية الدفع من طراز "بوك-إم 1" و3 منصات إطلاق ورادار لمنظومة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".

وفي سياق متصل، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن رد فعل روسيا القاسي على الضربات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على المقاطعات الروسية، لن يستغرق وقتًا طويلاً.
وأضافت زاخاروفا، تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، بالقول: "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين".
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