https://sarabic.ae/20240811/خبير-بريطاني-الهجوم-الأوكراني-على-منطقة-كورسك-يتحول-إلى-فشل-ولن-يسمح-للوضع-في-التغيير--1091620136.html
خبير بريطاني: الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك يتحول إلى فشل ولن يسمح للوضع في التغيير
خبير بريطاني: الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك يتحول إلى فشل ولن يسمح للوضع في التغيير
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك يتحول إلى فشل ولن يسمح للوضع في ساحة المعركة بالتغيير. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T14:10+0000
2024-08-11T14:10+0000
2024-08-11T14:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس على مدونته على موقع يوتيوب، أنه "لا أرى على الإطلاق كيف سيسمح الهجوم المضاد غير الناجح على كورسك للأوكرانيين باستعادة زمام المبادرة، على العكس من ذلك على ما يبدو أن الروس يواصلون التقدم على طول خط المواجهة بأكمله". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية، لغزو أراضي روسيا الاتحادية... أُحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك". وفي سياق متصل، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن رد فعل روسيا القاسي على الضربات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على المقاطعات الروسية، لن يستغرق وقتًا طويلاً.وأضافت زاخاروفا، تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، بالقول: "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين".
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روسيا
خبير بريطاني: الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك يتحول إلى فشل ولن يسمح للوضع في التغيير
ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك يتحول إلى فشل ولن يسمح للوضع في ساحة المعركة بالتغيير.
وأضاف ميركوريس على مدونته على موقع يوتيوب، أنه "لا أرى على الإطلاق كيف سيسمح الهجوم المضاد غير الناجح على كورسك للأوكرانيين باستعادة زمام المبادرة، على العكس من ذلك على ما يبدو أن الروس يواصلون التقدم على طول خط المواجهة بأكمله".
حسب الخبير، فإن كل الدلائل تشير إلى أن عملية القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالفشل. وهو لا يستبعد أن الأمر قد ينتهي قريبًا، بما في ذلك حقيقة أن نظام كييف ليس لديه حتى هدف واضح.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية، لغزو أراضي روسيا الاتحادية... أُحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك".
وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 عسكريًا و38 آلية، بينها 7 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبة قتال مشاة و28 مركبة قتال مدرعة، إلى جانب 3 سيارات و4 قطع مدفعية ميدانية ومنظومة دفاع جوي ذاتية الدفع من طراز "بوك-إم 1" و3 منصات إطلاق ورادار لمنظومة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".
وفي سياق متصل، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن رد فعل روسيا القاسي على الضربات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على المقاطعات الروسية، لن يستغرق وقتًا طويلاً.
وأضافت زاخاروفا، تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، بالقول: "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين".