https://sarabic.ae/20240811/خبير-بريطاني-الهجوم-الأوكراني-على-منطقة-كورسك-يتحول-إلى-فشل-ولن-يسمح-للوضع-في-التغيير--1091620136.html

خبير بريطاني: الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك يتحول إلى فشل ولن يسمح للوضع في التغيير

خبير بريطاني: الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك يتحول إلى فشل ولن يسمح للوضع في التغيير

سبوتنيك عربي

ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك يتحول إلى فشل ولن يسمح للوضع في ساحة المعركة بالتغيير. 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T14:10+0000

2024-08-11T14:10+0000

2024-08-11T14:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ميركوريس على مدونته على موقع يوتيوب، أنه "لا أرى على الإطلاق كيف سيسمح الهجوم المضاد غير الناجح على كورسك للأوكرانيين باستعادة زمام المبادرة، على العكس من ذلك على ما يبدو أن الروس يواصلون التقدم على طول خط المواجهة بأكمله". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية، لغزو أراضي روسيا الاتحادية... أُحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك". وفي سياق متصل، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن رد فعل روسيا القاسي على الضربات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على المقاطعات الروسية، لن يستغرق وقتًا طويلاً.وأضافت زاخاروفا، تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، بالقول: "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين".

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