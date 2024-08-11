https://sarabic.ae/20240811/مشاهد-لمسيرة-لانتسيت-الروسية-وهي-تدمر-دبابة-أوكرانية-من-طراز-تي-80-فيديو--1091619653.html

مشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية وهي تدمر دبابة أوكرانية من طراز "تي-80"... فيديو

مشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية وهي تدمر دبابة أوكرانية من طراز "تي-80"... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات توثق قيام الجيش الروسي بتدمير دبابة أوكرانية من طراز "تي-80" بواسطة مسيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية. 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T13:05+0000

2024-08-11T13:05+0000

2024-08-11T13:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وتبين المشاهد لحظة استهداف الدبابة الأوكرانية من طراز "تي-80"، من قبل الجيش الروسي بواسطة مسيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بتحييد نحو 1700 عسكري أوكراني، بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأعلنت الوزارة، في بيان لها، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قضت على تشكيلات للقوات الأوكرانية، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 190 عسكريا"، مضيفة أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقع تموضعها وتم القضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد هجومين مضادين، حيث بلغت خسائر العدو نحو 520 عسكريا أوكرانيا".وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، عززت سيطرتها على جبهة القتال، وتم القضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية وبلغت خسائرها نحو 385 عسكريا أوكرانيا"، مضيفة أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقع تموضعها وتم تحييد عدد من التشكيلات التابعة للقوات الأوكرانية، وصد 3 هجمات مضادة، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 425 عسكريا أوكرانيا".وأشارت الوزارة إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، عززت من تموضعها العسكري والتكتيكي، وتم تحييد عدد من التشكيلات التابعة للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 100 عسكري"، مضيفة أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية عززت من مواقعها على جبهة القتال، موضحة أنه تم تحييد عدد من جنود العدو، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 70 عسكريا أوكرانيا".

https://sarabic.ae/20240811/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-تقدم-لوحدات-مسلحة-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1091617384.html

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