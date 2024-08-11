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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240811/مشاهد-لمسيرة-لانتسيت-الروسية-وهي-تدمر-دبابة-أوكرانية-من-طراز-تي-80-فيديو--1091619653.html
مشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية وهي تدمر دبابة أوكرانية من طراز "تي-80"... فيديو
مشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية وهي تدمر دبابة أوكرانية من طراز "تي-80"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات توثق قيام الجيش الروسي بتدمير دبابة أوكرانية من طراز "تي-80" بواسطة مسيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T13:05+0000
2024-08-11T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتبين المشاهد لحظة استهداف الدبابة الأوكرانية من طراز "تي-80"، من قبل الجيش الروسي بواسطة مسيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بتحييد نحو 1700 عسكري أوكراني، بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأعلنت الوزارة، في بيان لها، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قضت على تشكيلات للقوات الأوكرانية، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 190 عسكريا"، مضيفة أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقع تموضعها وتم القضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد هجومين مضادين، حيث بلغت خسائر العدو نحو 520 عسكريا أوكرانيا".وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، عززت سيطرتها على جبهة القتال، وتم القضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية وبلغت خسائرها نحو 385 عسكريا أوكرانيا"، مضيفة أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقع تموضعها وتم تحييد عدد من التشكيلات التابعة للقوات الأوكرانية، وصد 3 هجمات مضادة، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 425 عسكريا أوكرانيا".وأشارت الوزارة إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، عززت من تموضعها العسكري والتكتيكي، وتم تحييد عدد من التشكيلات التابعة للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 100 عسكري"، مضيفة أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية عززت من مواقعها على جبهة القتال، موضحة أنه تم تحييد عدد من جنود العدو، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 70 عسكريا أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20240811/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-تقدم-لوحدات-مسلحة-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1091617384.html
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روسيا

مشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية وهي تدمر دبابة أوكرانية من طراز "تي-80"... فيديو

13:05 GMT 11.08.2024
© Defense Minister of the Russian Federationمسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات توثق قيام الجيش الروسي بتدمير دبابة أوكرانية من طراز "تي-80" بواسطة مسيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وتبين المشاهد لحظة استهداف الدبابة الأوكرانية من طراز "تي-80"، من قبل الجيش الروسي بواسطة مسيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بتحييد نحو 1700 عسكري أوكراني، بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت الوزارة، في بيان لها، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قضت على تشكيلات للقوات الأوكرانية، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 190 عسكريا"، مضيفة أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقع تموضعها وتم القضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد هجومين مضادين، حيث بلغت خسائر العدو نحو 520 عسكريا أوكرانيا".
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولة تقدم لوحدات مسلحة أوكرانية في مقاطعة كورسك
11:57 GMT
وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، عززت سيطرتها على جبهة القتال، وتم القضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية وبلغت خسائرها نحو 385 عسكريا أوكرانيا"، مضيفة أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقع تموضعها وتم تحييد عدد من التشكيلات التابعة للقوات الأوكرانية، وصد 3 هجمات مضادة، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 425 عسكريا أوكرانيا".
وأشارت الوزارة إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، عززت من تموضعها العسكري والتكتيكي، وتم تحييد عدد من التشكيلات التابعة للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 100 عسكري"، مضيفة أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية عززت من مواقعها على جبهة القتال، موضحة أنه تم تحييد عدد من جنود العدو، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 70 عسكريا أوكرانيا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود08:20 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT
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