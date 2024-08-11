https://sarabic.ae/20240811/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-تقدم-لوحدات-مسلحة-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1091617384.html

القوات الروسية تحبط محاولة تقدم لوحدات مسلحة أوكرانية في مقاطعة كورسك

القوات الروسية تحبط محاولة تقدم لوحدات مسلحة أوكرانية في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230... 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T11:57+0000

2024-08-11T11:57+0000

2024-08-11T11:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية، لغزو أراضي روسيا الاتحادية... أُحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك".وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 عسكريًا و38 آلية، بينها 7 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبة قتال مشاة و28 مركبة قتال مدرعة، إلى جانب 3 سيارات و4 قطع مدفعية ميدانية ومنظومة دفاع جوي ذاتية الدفع من طراز "بوك-إم 1" و3 منصات إطلاق ورادار لمنظومة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".وأضافت زاخاروفا، تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، بالقول: "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين".وأشارت بالقول: "ليس لدينا شك في أن منظمي ومرتكبي هذه الجرائم، بما في ذلك أمناءهم الأجانب، سيحاسبون عليها وأن الرد القاسي للقوات المسلحة الروسية لن يطول".وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يوم الأربعاء الماضي، أنه في السادس من أغسطس/ آب الجاري، وعند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.

https://sarabic.ae/20240811/الدفاع-الروسية-إسقاط-عشرات-الصواريخ-والمسيرات-وتحييد-آلاف-العسكريين-الأوكرانيين-على-مختلف-المحاور-1091614991.html

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