https://sarabic.ae/20240811/الدفاع-الروسية-إسقاط-عشرات-الصواريخ-والمسيرات-وتحييد-آلاف-العسكريين-الأوكرانيين-على-مختلف-المحاور-1091614991.html

الدفاع الروسية: إسقاط عشرات الصواريخ والمسيرات وتحييد آلاف العسكريين الأوكرانيين على مختلف المحاور

الدفاع الروسية: إسقاط عشرات الصواريخ والمسيرات وتحييد آلاف العسكريين الأوكرانيين على مختلف المحاور

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بتحييد نحو 1700 عسكري أوكراني، بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية. 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T11:22+0000

2024-08-11T11:22+0000

2024-08-11T11:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأعلنت الوزارة، في بيان لها، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قضت على تشكيلات للقوات الأوكرانية، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 190 عسكريا"، مضيفة أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقع تموضعها وتم القضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد هجومين مضادين، حيث بلغت خسائر العدو نحو 520 عسكريا أوكرانيا".وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، عززت سيطرتها على جبهة القتال، وتم القضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية وبلغت خسائرها نحو 385 عسكريا أوكرانيا"، مضيفة أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقع تموضعها وتم تحييد عدد من التشكيلات التابعة للقوات الأوكرانية، وصد 3 هجمات مضادة، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 425 عسكريا أوكرانيا".وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن عمليات الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية قامت بتدمير 3 منصات إطلاق ورادار لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، واستهداف مستودع ذخيرة، وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية في 156 نقطة.كما أقدمت الدفاعات الجوية الروسية على إسقاط 4 صواريخ أوكرانية من طراز "توتشكا-أو"، وقنبلة جوية موجهة من طراز "هامر"، و15 قذيفة لراجمات "هايمارس" و"فامبير"، و71 طائرة مسيرة منها 30 طائرة أُسقطت خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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