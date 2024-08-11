https://sarabic.ae/20240811/منسق-العمل-السري-استهداف-مستودعات-ذخيرة-تابعة-لقوات-كييف-بضواحي-أوديسا-1091629162.html
منسق العمل السري: استهداف مستودعات ذخيرة تابعة لقوات كييف بضواحي أوديسا
منسق العمل السري: استهداف مستودعات ذخيرة تابعة لقوات كييف بضواحي أوديسا
سبوتنيك عربي
صرح منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأحد، بأن الطيران العسكري قام باستهداف وحدة عسكرية فيها مستودعات ذخيرة... 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T18:19+0000
2024-08-11T18:19+0000
2024-08-11T18:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف، في قناته عبر "تلغرام": "حرفيًا قبل بضع دقائق، سمع صوت القصف في جميع أنحاء أوديسا على طول الضواحي في بلدة نيروبايسكوي، وكانت هناك وحدة عسكرية (بمكان القصف)، ومن كان يظن، كانت هناك مستودعات للذخيرة".وأضاف سميرنوف على قناة "تيليغرام"، أنه "تصل الآن قوات وموارد إضافية إلى منطقتنا، وفي الوقت نفسه، يقوم الجيش بكل ما هو ضروري لضمان سلامة المدنيين". وبحسب سميرنوف، فإن الوضع العملياتي في منطقة كورسك لا يزال صعبًا، لكن وزارة الدفاع ووكالات إنفاذ القانون تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار فيه.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 عسكريًا و38 آلية، بينها 7 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبة قتال مشاة و28 مركبة قتال مدرعة، إلى جانب 3 سيارات و4 قطع مدفعية ميدانية ومنظومة دفاع جوي ذاتية الدفع من طراز "بوك-إم 1" و3 منصات إطلاق ورادار لمنظومة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".
https://sarabic.ae/20240811/ما-سر-قوة-راجمات-غراد-التي-تستخدمها-القوات-الروسية-على-نطاق-واسع-1091626619.html
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روسيا
منسق العمل السري: استهداف مستودعات ذخيرة تابعة لقوات كييف بضواحي أوديسا
صرح منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأحد، بأن الطيران العسكري قام باستهداف وحدة عسكرية فيها مستودعات ذخيرة تابعة لقوات كييف بضواحي مدينة أوديسا.
وقال ليبيديف، في قناته عبر "تلغرام": "حرفيًا قبل بضع دقائق، سمع صوت القصف في جميع أنحاء أوديسا على طول الضواحي في بلدة نيروبايسكوي، وكانت هناك وحدة عسكرية (بمكان القصف)، ومن كان يظن، كانت هناك مستودعات للذخيرة".
صرح أليكسي سميرنوف، القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أن قوات وموارد إضافية تصل إلى منطقة كورسك، وأن العسكريين الروس يبذلون قصارى جهدهم لضمان سلامة المدنيين.
وأضاف سميرنوف على قناة "تيليغرام"، أنه "تصل الآن قوات وموارد إضافية إلى منطقتنا، وفي الوقت نفسه، يقوم الجيش بكل ما هو ضروري لضمان سلامة المدنيين".
وبحسب سميرنوف، فإن الوضع العملياتي في منطقة كورسك لا يزال صعبًا، لكن وزارة الدفاع ووكالات إنفاذ القانون تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار فيه.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية، لغزو أراضي روسيا الاتحادية... أُحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك".
وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 عسكريًا و38 آلية، بينها 7 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبة قتال مشاة و28 مركبة قتال مدرعة، إلى جانب 3 سيارات و4 قطع مدفعية ميدانية ومنظومة دفاع جوي ذاتية الدفع من طراز "بوك-إم 1" و3 منصات إطلاق ورادار لمنظومة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".