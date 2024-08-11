https://sarabic.ae/20240811/منسق-العمل-السري-استهداف-مستودعات-ذخيرة-تابعة-لقوات-كييف-بضواحي-أوديسا-1091629162.html

منسق العمل السري: استهداف مستودعات ذخيرة تابعة لقوات كييف بضواحي أوديسا

منسق العمل السري: استهداف مستودعات ذخيرة تابعة لقوات كييف بضواحي أوديسا

سبوتنيك عربي

صرح منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأحد، بأن الطيران العسكري قام باستهداف وحدة عسكرية فيها مستودعات ذخيرة... 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T18:19+0000

2024-08-11T18:19+0000

2024-08-11T18:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف، في قناته عبر "تلغرام": "حرفيًا قبل بضع دقائق، سمع صوت القصف في جميع أنحاء أوديسا على طول الضواحي في بلدة نيروبايسكوي، وكانت هناك وحدة عسكرية (بمكان القصف)، ومن كان يظن، كانت هناك مستودعات للذخيرة".وأضاف سميرنوف على قناة "تيليغرام"، أنه "تصل الآن قوات وموارد إضافية إلى منطقتنا، وفي الوقت نفسه، يقوم الجيش بكل ما هو ضروري لضمان سلامة المدنيين". وبحسب سميرنوف، فإن الوضع العملياتي في منطقة كورسك لا يزال صعبًا، لكن وزارة الدفاع ووكالات إنفاذ القانون تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار فيه.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 عسكريًا و38 آلية، بينها 7 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، ومركبة قتال مشاة و28 مركبة قتال مدرعة، إلى جانب 3 سيارات و4 قطع مدفعية ميدانية ومنظومة دفاع جوي ذاتية الدفع من طراز "بوك-إم 1" و3 منصات إطلاق ورادار لمنظومة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".

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