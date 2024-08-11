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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240811/ما-سر-قوة-راجمات-غراد-التي-تستخدمها-القوات-الروسية-على-نطاق-واسع-1091626619.html
ما سر قوة راجمات غراد التي تستخدمها القوات الروسية على نطاق واسع؟
ما سر قوة راجمات غراد التي تستخدمها القوات الروسية على نطاق واسع؟
سبوتنيك عربي
تعتمد القوات البرية على أنواع مختلفة من مصادر النيران التي يتم استخدامها وفقا لاحتياجات الوحدات المقاتلة وطبيعة الأهداف المعادية. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T17:08+0000
2024-08-11T17:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتمثل راجمات الصواريخ أحد أقوى مصادر النيران لدى القوات البرية لأنها يمكن الاعتماد عليها في قصف تجمعات قوات معادية بعشرات الصواريخ، التي يصل مداها إلى عشرات الكيلومترات.وتمتلك روسيا مجموعة متنوعة من راجمات الصواريخ ومنها الراجمة "غراد"، التي يمكنها تنفيذ هجمات على أهداف ثابتة أو متحركة وتدميرها بقوة نيرانية هائلة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.كما تمتلك "غراد" القدرة على استخدام أنواع مختلفة من الصواريخ التي تتشابه في تصميمها وتختلف في نوع الرأس الحربي وطبيعة استخدامه.المواصفات الفنيةوتضم الراجمة "غراد" مركبة إطلاق ومركبة النقل والتحميل ونظام قيادة وسيطرة، إضافة إلى الصواريخ، التي يمكن استخدامها ضد الأهداف التالية:ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد قيام القوات الروسية باستهدفت تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية براجمات "غراد" في اتجاه أوريخوفسكوي، مشيرة إلى أنها تمكنت من تدمير فصيلة من الجنود الأوكرانيين، وأجبرت الجنود الناجين على التخلي عن مواقعهم.
https://sarabic.ae/20240811/تدمير-قافلة-أوكرانية-تحمل-عتادا-عسكريا-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091612078.html
https://sarabic.ae/20240809/الجيش-الروسي-يستهدف-براجمات-غراد-تجمعات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1091573799.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الجيش الروسي

ما سر قوة راجمات غراد التي تستخدمها القوات الروسية على نطاق واسع؟

17:08 GMT 11.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تعتمد القوات البرية على أنواع مختلفة من مصادر النيران التي يتم استخدامها وفقا لاحتياجات الوحدات المقاتلة وطبيعة الأهداف المعادية.
وتمثل راجمات الصواريخ أحد أقوى مصادر النيران لدى القوات البرية لأنها يمكن الاعتماد عليها في قصف تجمعات قوات معادية بعشرات الصواريخ، التي يصل مداها إلى عشرات الكيلومترات.
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير قافلة أوكرانية تحمل عتادا عسكريا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
07:48 GMT
وتمتلك روسيا مجموعة متنوعة من راجمات الصواريخ ومنها الراجمة "غراد"، التي يمكنها تنفيذ هجمات على أهداف ثابتة أو متحركة وتدميرها بقوة نيرانية هائلة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
كما تمتلك "غراد" القدرة على استخدام أنواع مختلفة من الصواريخ التي تتشابه في تصميمها وتختلف في نوع الرأس الحربي وطبيعة استخدامه.

المواصفات الفنية

النوع: منصات متعددة الإطلاق محمولة على مركبات.
عدد أنابيب الإطلاق: 40 أنبوب.
عدد الصواريخ: 40 صاروخا.
عيار الصواريخ: 122 مم.
معدل الإطلاق: صاروخان في الثانية.
زمن إطلاق جميع الصواريخ: 20 ثانية.
أقصى مدى إطلاق: 40 كيلومترا.
الطاقم: 3 أفراد.
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف براجمات "غراد" تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
9 أغسطس, 12:44 GMT

وتضم الراجمة "غراد" مركبة إطلاق ومركبة النقل والتحميل ونظام قيادة وسيطرة، إضافة إلى الصواريخ، التي يمكن استخدامها ضد الأهداف التالية:

تجمعات المشاة العادية والميكانيكية.
مواقع المدفعية الثابتة.
بطاريات المدفعية المتحركة.
مواقع وحدات الدفاع الجوي.
المنشآت اللوجستية مثل مخازن الأسلحة ومراكز الدعم.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد قيام القوات الروسية باستهدفت تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية براجمات "غراد" في اتجاه أوريخوفسكوي، مشيرة إلى أنها تمكنت من تدمير فصيلة من الجنود الأوكرانيين، وأجبرت الجنود الناجين على التخلي عن مواقعهم.
© Sputnikراجمة الصواريخ الروسية »بوراتينو« (TOS-1)
راجمة الصواريخ الروسية »بوراتينو« (TOS-1) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
راجمة الصواريخ الروسية »بوراتينو« (TOS-1)
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود17:11 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT
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