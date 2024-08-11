https://sarabic.ae/20240811/ما-سر-قوة-راجمات-غراد-التي-تستخدمها-القوات-الروسية-على-نطاق-واسع-1091626619.html
ما سر قوة راجمات غراد التي تستخدمها القوات الروسية على نطاق واسع؟
ما سر قوة راجمات غراد التي تستخدمها القوات الروسية على نطاق واسع؟
سبوتنيك عربي
تعتمد القوات البرية على أنواع مختلفة من مصادر النيران التي يتم استخدامها وفقا لاحتياجات الوحدات المقاتلة وطبيعة الأهداف المعادية. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T17:08+0000
2024-08-11T17:08+0000
2024-08-11T17:08+0000
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وتمثل راجمات الصواريخ أحد أقوى مصادر النيران لدى القوات البرية لأنها يمكن الاعتماد عليها في قصف تجمعات قوات معادية بعشرات الصواريخ، التي يصل مداها إلى عشرات الكيلومترات.وتمتلك روسيا مجموعة متنوعة من راجمات الصواريخ ومنها الراجمة "غراد"، التي يمكنها تنفيذ هجمات على أهداف ثابتة أو متحركة وتدميرها بقوة نيرانية هائلة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.كما تمتلك "غراد" القدرة على استخدام أنواع مختلفة من الصواريخ التي تتشابه في تصميمها وتختلف في نوع الرأس الحربي وطبيعة استخدامه.المواصفات الفنيةوتضم الراجمة "غراد" مركبة إطلاق ومركبة النقل والتحميل ونظام قيادة وسيطرة، إضافة إلى الصواريخ، التي يمكن استخدامها ضد الأهداف التالية:ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد قيام القوات الروسية باستهدفت تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية براجمات "غراد" في اتجاه أوريخوفسكوي، مشيرة إلى أنها تمكنت من تدمير فصيلة من الجنود الأوكرانيين، وأجبرت الجنود الناجين على التخلي عن مواقعهم.
https://sarabic.ae/20240811/تدمير-قافلة-أوكرانية-تحمل-عتادا-عسكريا-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091612078.html
https://sarabic.ae/20240809/الجيش-الروسي-يستهدف-براجمات-غراد-تجمعات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1091573799.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الجيش الروسي
ما سر قوة راجمات غراد التي تستخدمها القوات الروسية على نطاق واسع؟
تعتمد القوات البرية على أنواع مختلفة من مصادر النيران التي يتم استخدامها وفقا لاحتياجات الوحدات المقاتلة وطبيعة الأهداف المعادية.
وتمثل راجمات الصواريخ أحد أقوى مصادر النيران لدى القوات البرية لأنها يمكن الاعتماد عليها في قصف تجمعات قوات معادية بعشرات الصواريخ، التي يصل مداها إلى عشرات الكيلومترات.
وتمتلك روسيا مجموعة متنوعة من راجمات الصواريخ ومنها الراجمة "غراد"، التي يمكنها تنفيذ هجمات على أهداف ثابتة أو متحركة وتدميرها بقوة نيرانية هائلة، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
كما تمتلك "غراد" القدرة على استخدام أنواع مختلفة من الصواريخ التي تتشابه في تصميمها وتختلف في نوع الرأس الحربي وطبيعة استخدامه.
النوع: منصات متعددة الإطلاق محمولة على مركبات.
عدد أنابيب الإطلاق: 40 أنبوب.
معدل الإطلاق: صاروخان في الثانية.
أقصى مدى إطلاق: 40 كيلومترا.
وتضم الراجمة "غراد" مركبة إطلاق ومركبة النقل والتحميل ونظام قيادة وسيطرة، إضافة إلى الصواريخ، التي يمكن استخدامها ضد الأهداف التالية:
تجمعات المشاة العادية والميكانيكية.
بطاريات المدفعية المتحركة.
مواقع وحدات الدفاع الجوي.
المنشآت اللوجستية مثل مخازن الأسلحة ومراكز الدعم.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد قيام القوات الروسية باستهدفت تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية براجمات "غراد" في اتجاه أوريخوفسكوي، مشيرة إلى أنها تمكنت من تدمير فصيلة
من الجنود الأوكرانيين، وأجبرت الجنود الناجين على التخلي عن مواقعهم.