https://sarabic.ae/20240814/الدفاعات-الروسية-تدمر-عددا-كبيرا-من-المسيرات-الأوكرانية-خلال-الليل-1091714894.html

الدفاعات الروسية تدمر عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية خلال الليل

الدفاعات الروسية تدمر عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية خلال الليل

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 117 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ من طراز "توشكا-يو" فوق عدة مناطق... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T05:19+0000

2024-08-14T05:19+0000

2024-08-14T05:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184658_0:76:2817:1661_1920x0_80_0_0_285837c7361087bfb3756f8875d8e817.jpg

وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار وصواريخ تكتيكية من طراز "توشكا-يو" ضد أهداف على الأراضي الروسي".وتابعت: "تم تدمير 17 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و11 مسيرة فوق مقاطعتي نيجني نوفغورود، و9مسيرات فوق مقاطعة فولغوغراد، و3 فوق مقاطعة بريانسك واثنتين فوق مقاطعة أوريول وواحد فوق مقاطعة روستوف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240813/ضابط-غربي-يكشف-مصير-الجيش-الأوكراني-في-دونباس-بعد-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك--1091707906.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم