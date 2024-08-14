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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240814/الدفاعات-الروسية-تدمر-عددا-كبيرا-من-المسيرات-الأوكرانية-خلال-الليل-1091714894.html
الدفاعات الروسية تدمر عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية خلال الليل
الدفاعات الروسية تدمر عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 117 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ من طراز "توشكا-يو" فوق عدة مناطق... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T05:19+0000
2024-08-14T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار وصواريخ تكتيكية من طراز "توشكا-يو" ضد أهداف على الأراضي الروسي".وتابعت: "تم تدمير 17 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و11 مسيرة فوق مقاطعتي نيجني نوفغورود، و9مسيرات فوق مقاطعة فولغوغراد، و3 فوق مقاطعة بريانسك واثنتين فوق مقاطعة أوريول وواحد فوق مقاطعة روستوف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240813/ضابط-غربي-يكشف-مصير-الجيش-الأوكراني-في-دونباس-بعد-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك--1091707906.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدفاعات الروسية تدمر عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية خلال الليل

05:19 GMT 14.08.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 117 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ من طراز "توشكا-يو" فوق عدة مناطق روسية.
وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار وصواريخ تكتيكية من طراز "توشكا-يو" ضد أهداف على الأراضي الروسي".

وأضافت: "أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربعة صواريخ تكتيكية و 117 طائرة دون طيار، تم تدمير 37 مسيرة وأربعة صواريخ تكتيكية فوق أراضي مقاطعة كورسك، وتم تدمير 37 مسيرة أخرى فوق مقاطعة فورونيج".

وتابعت: "تم تدمير 17 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و11 مسيرة فوق مقاطعتي نيجني نوفغورود، و9مسيرات فوق مقاطعة فولغوغراد، و3 فوق مقاطعة بريانسك واثنتين فوق مقاطعة أوريول وواحد فوق مقاطعة روستوف".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط غربي يكشف مصير الجيش الأوكراني في دونباس بعد الهجوم على مقاطعة كورسك
أمس, 18:13 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في مدينة طوباس بالضفة الغربية05:01 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:57 GMT
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